Israel: "Hamas já foi derrotado militarmente"

"Do ponto de vista militar, o Hamas está derrotado. Os seus combatentes foram eliminados ou estão escondidos", afirmou Benny Gantz, quando passam seis meses da guerra no enclave palestiniano, referindo que as capacidades da milícia palestiniana estão "enfraquecidas", mas que a vitória total chegará "passo a passo".

Sobre este ponto, Gantz sublinhou que Israel "não vai parar" e que as suas tropas vão finalmente entrar na cidade de Rafah (sul), considerada o último bastião do Hamas, mas que alberga também mais de um milhão de palestinianos deslocados no contexto da guerra.

"Vamos entrar em Rafah. Regressaremos a Khan Yunis e atuaremos em Gaza. Onde quer que haja alvos terroristas, as FDI (Forças de Defesa de Israel) estarão lá", sublinhou o membro do gabinete de guerra, citado pelo "The Times of Israel".

Apesar de reivindicar uma vitória militar sobre o Hamas, Gantz salientou que a derrota total da milícia palestiniana levará mais tempo.