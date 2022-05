NOTÍCIAS

"Gás de Moçambique contribuirá para transição energética mundial"

Ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, diz que reservas de mais de 180 triliões de pés cúbicos de gás natural do país irão contribuir para transição energética do continente e do mundo.

Reserva de gás na bacia do rio Rovuma, no norte de Moçambique.

"Moçambique dispõe de reservas comprovadas de mais de 180 triliões de pés cúbicos de gás natural que pode ser e deve ser usado para a contribuir para redução e mitigar a situação neste processo de transição", disse o ministro Max Tonela. Além disso, "vai constituir um importante ator no componente de produção e exportação de gás natural, contribuindo para a transição energética em Moçambique, mas também no mundo", acrescentou. Num debate sobre transição energética durante os encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), em Acra, o ministro defendeu que o gás natural é uma alternativa para a transição climática, enquanto as energias renováveis não garantem um abastecimento seguro e constante, "por ser uma fonte fóssil, mas relativamente limpa, havendo também processos possíveis de retirar parte do carbono que o gás tem". O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela. Gás natural de Rovuma Max Tonela lembrou que no último trimestre deste ano entra em operação a central flutuante de gás natural de Rovuma, o que "marcará o início de uma nova era para o país". "Deixaremos de ser um país produtor e exportador pequeno para passarmos a ter um papel relevante a nível de exportadores mundiais de gás", disse o ministro. Tonela acrescentou que Moçambique está a concluir o desenvolvimento de um plano diretor do gás natural que vai permitir que o gás possa ser usado para a transformação da economia dos países da África Austral. Além disso, tendo em conta a proporção das reservas de que o país dispõe, Moçambique tem "projetos em 'pipeline' para a transformação em líquido e deste modo facilitar o transporte para outros mercados como o europeu, o asiático e outros países do continente". "É um recurso que tem um potencial enorme de transformação económica, não só através das receitas que advirão das exportações, mas também para contribuir para o aumento do crescimento económico e a diversificação da economia moçambicana", afirmou. Disse ainda que o país conta com o apoio do BAD nos processos de financiamento, sublinhando que um dos desafios que Moçambique enfrenta é "assegurar a continuidade de financiamento para tornar realidade os projetos que possam permitir beneficiar dos projetos" de que dispõe. Os encontros anuais do BAD, o evento mais importante da instituição que tem 54 Estados-membros africanos e 27 não africanos, decorrem desde segunda-feira e até sexta-feira em Acra, sob o tema "Alcançar a Resiliência Climática e uma Transição Energética Justa para África". Assistir ao vídeo 02:56 Pode surgir de África a solução para a crise do gás na Europa?

