5 de Novembro de 2021 - Noite

Angola: António Venâncio pediu a extensão do prazo de candidatura à liderança do partido MPLA. Moçambique: As incongruências discursivas de Filipe Nyusi dividem opiniões. Cabo Verde: Governo diz que não haverá aumento do salário mínimo em 2022, porque a decisão não depende apenas do Governo.