Recenseamento eleitoral em Quissanga adiado para maio

"O decreto fixa o período de 01 a 15 de Maio de 2024, para a realização do Recenseamento Eleitoral de Raiz, no distrito de Quissanga", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros desta terça-feira (23.04).

O recenseamento eleitoral em Quissanga, distrito de Cabo Delgado, não arrancou devido à insegurança provocada pelos ataques terroristas.

O mesmo decreto fixa a extensão até 05 de maio do período de recenseamento eleitoral na Tanzânia, conforme proposta da Comissão Nacional de Eleições (CNE), face ao atraso de nove dias na chegada do equipamento naquele país.

Inscritos mais de 6 milhões de eleitores

Também, esta terça-feira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) deu conta que mais de 6,6 milhões de eleitores já foram inscritos para as eleições gerais de 09 de outubro no país.

"Até ao dia 21 já conseguimos recensear 6.666.838 eleitores", disse Paulo Cuinica, porta-voz da CNE, durante uma conferência de imprensa em Maputo, acrescentando que esse número corresponde a quase 89% da meta prevista de 7.494.011 de pessoas a recensear até 28 de abril.

Paulo Cuinica, porta-voz da CNE Foto: DW/R. da Silva

Segundo o responsável, o número apresentado hoje ainda não reflete a globalidade de eleitores inscritos devido a "dificuldades de comunicação com algumas brigadas", situação que "suscita atrasos no envio de dados estatísticos".

"Contudo, esta cifra é satisfatória e pela experiência do passado os registos diários têm tendência crescente no decurso do recenseamento eleitoral", acrescentou Paulo Cuinica, fazendo ainda menção à pouca adesão ao processo em algumas regiões.

O recenseamento eleitoral em Moçambique arrancou em 30 de março e termina em 28 de abril.

O porta-voz da comissão eleitoral moçambicana avançou ainda que o país tem um cumulativo de 15.390.643 eleitores inscritos desde 2023, aquando das eleições autárquicas, de um universo de mais de 16 milhões previstos.