FRELIMO admite apoio estrangeiro na formação e logística, sem tropas no terreno

"Se a solução para o problema do terrorismo residisse no apoio com tropas de fora, o Afeganistão não estaria a enfrentar ainda o problema do terrorismo", exemplificou Roque Silva, aludindo a "tropas americanas e outras", que lá permanecem, "mas a guerra não termina".

O dirigente da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) falava aos jornalistas na terça-feira (20.04), em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

Da mesma forma, fez referência à instabilidade na Líbia, onde estão presentes tropas estrangeiras, mas o país continua em guerra. "E neste nosso país, durante a guerra que nos foi movida pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, principal partido da oposição) tivemos aqui tropas zimbabueanas e tanzanianas e não foram essas tropas que acabaram com a guerra", acrescentou.

"Temos homens capazes que são liderados por um comandante em chefe capaz. Precisamos é daquele apoio que, claramente, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi já indicou: formação e logística", destacou Roque Silva.

As declarações surgem alinhadas com as que o chefe de Estado moçambicano e presidente da FRELIMO, Filipe Nyusi, tem feito e marcaram o fim de uma visita de trabalho de quatro dias que Roque Silva realizou àquela província. A visita inclui uma visita a Palma, vila atacada em 24 de março.

Recuperado controlo de Palma

Sobre esta última incursão, o secretário-geral da FRELIMO disse que os grupos armados tencionavam permanecer no local. "O objetivo dos terroristas não era atacar e sair, era atacar e ficar", disse, referindo que foi a "capacidade de resposta das Forças de Defesa e Segurança (FDS)" que permitiu recuperar o controlo de Palma e fazer com que a população esteja a voltar.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo jihadista Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano. O mais recente ataque foi feito em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.