FAF aceita recurso do Petro de Luanda e suspende castigo

O Conselho Jurisdicional da Federação Angolana de Futebol (FAF) aceitou esta sexta-feira (15.09) o recurso do Petro de Luanda.

"Apresentada tempestivamente a justificação do clube Atlético Petróleos de Luanda, vai o recurso admitido, com efeito requerido pelo recorrente nos termos do que flui da 1.° parte do n.° 1 do artigo 689.° do Código do Processo Civil, mediante ao pagamento correspondente de multa de 1.500 UCF [54 euros] no prazo de 24 horas", lê-se no comunicado da FAF, citado pelo Novo Jornal.

A "boa nova" chega um dia depois do Conselho de Disciplina da FAF ter recusado o recurso alegando que o clube não tinha, até então, autenticado a procuração no notário.

A suspensão do Petro de Luanda durante dois anos fica, para já, suspensa. O clube participa este fim-de-semana nas competições da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Em causa neste processo está um áudio publicado nas redes sociais, em que o treinador da Académica do Lobito, Agostinho Tramagal, em conversa com um jornalista, diz ter recebido do Petro de Luanda três milhões de kwanzas como incentivo para vencer o 1.º de Agosto na Taça de Angola, na época passada, além de celebrar alegadamente compromissos com Bento Kangamba, para permitir que o Kabuscorp do Palanca vencesse partidas, igualmente em troca de avultadas somas em dinheiro.

A suspensão do Kabuscorp do Palanca e da Académica do Lobito foi levantada esta semana pelo Conselho de Disciplina da FAF.