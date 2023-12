Expansão dos BRICS: Um olhar sobre a nova ordem mundial

É um revés, mas os BRICS vão ultrapassá-lo: é provável que a Argentina não venha a aderir à aliança de Estados no início de janeiro - o novo governo cancelou o seu tweet. No entanto, os BRICS vão aumentar em cinco países: os pesos pesados da energia Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Irão vão juntar-se, bem como o Egipto e a Etiópia. Com este alargamento, os BRICS consolidam o seu papel de voz do Sul global e reforçam o seu peso na política internacional. O alargamento terá lugar sob a presidência da Rússia. E quando o Presidente Vladimir Putin estender o tapete vermelho para a cimeira de Kazan, na Rússia, em outubro, haverá duas vezes mais chefes de Estado e de governo na fotografia de família do que antes.

Os BRICS têm tido uma carreira espantosa desde que os banqueiros da Goldman-Sachs criaram o acrónimo BRIC para um fundo de investimento, em 2001, desde que os chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia e China se reuniram pela primeira vez, em 2009, e desde que a África do Sul se tornou o primeiro Estado africano a aderir, em 2011. Esta carreira é tanto mais espantosa quanto democracias como o Brasil, a Índia e a África do Sul estão a cooperar pragmaticamente com as autocracias da China e da Rússia, para além das fronteiras ideológicas. Mesmo as batalhas mortais entre tropas indianas e chinesas na fronteira disputada em 2020 não separaram os BRICS.

Os BRICS têm tido uma carreira espantosa Foto: GIANLUIGI GUERCIA/AFP

Diferenças e sobreposições

Os recém-chegados trazem também um potencial considerável de conflito: O Egipto e a Etiópia lutam pelas águas do Nilo; a Arábia Saudita e o Irão lutam amargamente há décadas pela supremacia no Golfo Pérsico.

Por muito diferentes que sejam os BRICS e os seus interesses: Johannes Plagemann, politólogo do grupo de reflexão GIGA, de Hamburgo, identificou um consenso mínimo: "Gostariam de ver uma ordem mundial internacional menos dominada pelo Ocidente".

Isto não é sinónimo de hostilidade para com o Ocidente. Os BRICS só podem tomar decisões por unanimidade. É por isso que nem a China, nem a Rússia, nem o Irão, no futuro, podem impor facilmente as suas posições. E a distinção que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, fez em relação ao seu país, em setembro, é suscetível de se aplicar à maioria dos Estados dos BRICS: "A Índia não é ocidental, não é anti-ocidental".

Equilíbrio para além do pensamento de campo

O politólogo Günther Maihold explica que a adesão aos BRICS não oferece apenas um ganho de estatuto na política internacional. Oferece também a oportunidade de escapar à mentalidade de campo na crescente competição geoestratégica entre a China e a Rússia, por um lado, e o Ocidente, por outro. "A adesão aos BRICS torna claro que não queremos cair nesta lógica de campo e que, em vez disso, queremos adotar uma posição independente", diz Maihold, que ensina na Universidade Livre de Berlim.

É um sinal desta independência o facto de Vladimir Putin ter sido recebido nos futuros países BRICS, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, com toda a pompa e circunstância, no início de dezembro, apesar da invasão russa da Ucrânia - apesar de um mandado de captura internacional. Em Abu Dhabi, os anfitriões não se limitaram a fazer rolar a comitiva do líder do Kremlin pelas avenidas com bandeiras russas. Os jactos de combate pintaram as cores da bandeira russa no céu do deserto. Com tanta hospitalidade para com Putin, quase se poderia esquecer que os Emirados Árabes Unidos são também um aliado dos EUA e que os EUA mantêm três bases militares no país.

A Rússia beneficia da presidência dos BRICS

A presidência dos BRICS e a realização da cimeira associada em 2024 oferecem várias vantagens à Rússia, analisa Plagemann, especialista do GIGA. Em primeiro lugar, demonstra, a nível interno, que a Rússia não está de modo algum tão isolada como o Ocidente gostaria que estivesse. "E depois, claro, para a Rússia trata-se também de poder contornar o Ocidente, contornar efetivamente as sanções e vender as suas próprias matérias-primas de forma rentável."

Presidente russo, Vladimir Putin, elogia a parceria olhos nos olhos entre os BRICS. Foto: Mikhail Klimenty/imago imsges

Mesmo os aliados do Ocidente nos Estados BRICS dificilmente estão a cumprir as sanções ocidentais contra a Rússia. Nalguns casos, estas são mesmo vistas como um sinal de aviso: As medidas punitivas contra a Rússia e o Irão, o congelamento das reservas de divisas, a exclusão do sistema internacional de pagamentos Swift alimentaram os esforços para procurar alternativas ao sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos - só para prevenir. Construir uma verdadeira alternativa é difícil e leva tempo. Mas os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, já estão a pagar os fornecimentos de gás e petróleo à Índia e à China em moedas locais e não em dólares americanos.

Os BRICS nem sequer têm o seu próprio secretariado. Mas têm a sua própria instituição financeira: o Novo Banco de Desenvolvimento. O banco poderia aumentar o seu capital, incorporando as ricas monarquias petrolíferas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. O professor de política de Berlim, Maihold, explica que isso proporcionaria fontes alternativas de financiamento para projectos de desenvolvimento nacional, mas também para situações de dívida pública "que não estão associadas às condições tipicamente atribuídas ao Banco Mundial ou ao Fundo Monetário Internacional".

Valores? Interesses!

Plagemann prevê novas mudanças em resultado da ascensão do Sul global e da perda relativa de poder do Ocidente: "Em muitas áreas da política internacional, o mundo vai tornar-se mais transacional". O autor do livro recém-publicado "Wir sind nicht alle - Der Globale Süden und die Ignoranz des Westens" (Nós não somos todos - O Sul Global e a ignorância do Ocidente) explica o que isso significa em termos concretos: "Que haverá menos ênfase no acordo ideológico, na promoção da democracia, dos direitos humanos e assim por diante, e que todas as partes envolvidas se concentrarão mais em querer realizar seus próprios interesses centrais".

Günther Maihold - Autor do livro "Nós não somos todos - O Sul Global e a ignorância do Ocidente" Foto: DW

"O que o Ministro Federal dos Negócios Estrangeiros apresenta a nível mundial, nomeadamente as parcerias de valor como base para a cooperação, não é visto como um fundamento", sublinha Günther Maihold. "O que estamos a tentar vender como uma ordem baseada em regras é uma ordem em que os membros dos BRICS dizem: 'Nós não fizemos as regras. E não há razão para aderirmos ou submetermo-nos a este conjunto de regras". Tanto mais que, para os países menos poderosos, a "ordem baseada em regras sempre foi pouco mais do que hipocrisia à escala global", como Julian Barnes-Dacey e Jeremy Shapiro observaram recentemente, de forma autocrítica, na revista norte-americana "Foreign Policy".

Falar uns com os outros

Plagemann defende uma abordagem calma em relação aos BRICS. Aconselha a ver a aliança de Estados como um parceiro de cooperação - onde faz sentido em termos de conteúdo. "Se as grandes instituições internacionais, como as Nações Unidas, são cada vez menos capazes de atuar, os restantes grupos, facções e instituições devem, pelo menos potencialmente, ser capazes de cooperar. Não vale a pena criar uma oposição", conclui o natural de Hamburgo.

Num artigo recente para o influente grupo de reflexão berlinense Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Günther Maihold apresentou uma proposta concreta sobre a forma como o Ocidente e os BRICS poderiam entrar em diálogo: Através de fóruns de diálogo conjuntos entre os principais negociadores do G7 e dos BRICS. Estes nem sequer teriam de ser públicos e poderiam tratar de áreas políticas menos afectadas pela concorrência geopolítica: Maihold tem em mente as questões ambientais e climáticas ou a política de saúde global.