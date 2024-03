Euro 2024: O que deve saber?

O cruzamento final foi decido nesta terça-feira. Com a disputa dos jogos entre a Geórgia vs. Grécia (4-2 nos penáltis), Ucrânia vs. Islândia (2-1), Países de Gales vs. Polónia (4-5 nos penáltis).

A fase de grupos do Euro será assim composta:

Grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça

Grupo B: Espanha, Croácia, Itália e Albânia

Grupo C: Eslovénia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra

Grupo D: Polónia, Países Baixos, Áustria e França

Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Roménia e Ucrânia

Grupo F: Turquia, Geórgia, Portugal e Chéquia

Estreia da Geórgia

O primeiro Euro a ter lugar na Alemanha depois da reunificação será memorável não só para o país, que volta a viver de perto as emoções do futebol europeu. Terá também um sabor especial porque será um "Willkommen" para a Geórgia, que disputa pela primeira vez a prova como um Estado independente.

Geórgia vai se estrear no Euro 2024 Foto: Getty Images/AFP/T. Schwarz

A seleção da Geórgia venceu à Grécia, na terça-feira, e carimbou o passaporte rumo ao Euro na Alemanha, que começa a 14 de junho.

O batismo na fase de grupos será a 18 de junho, no Signal Iduna Park, frente à Turquia. Ainda assim, os georgianos vêm com bagagem do passado: enquanto república socialista, a Geórgia já celebrou o título de campeã europeia, na era da União Soviética.

A pouco menos de três meses do início do campeonato, o Governo Federal alemão mete a "mão" na massa para acolher as 24 equipas e dezenas de milhares de espetadores que se deslocarão ao país, para acompanhar os jogos de perto. A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, informou há dias que haverá um controle rígido às fronteiras alemãs durante a prova.

Faeser esclareceu que a operação visa proteger o país contra a ameaça de grupos islamistas e outros extremistas, hooligans e demais criminosos violentos.

Palcos dos jogos

O Euro 2024 será disputado em 10 estádios. O Olympiastadion em Berlim acolherá a final, no dia 14 de julho.

Com capacidade para 71 mil espetadores, o Olympiastadion acolherá ainda, na fase de grupos, os seguintes jogos: Espanha vs. Croácia (15 de junho, grupo B); Polónia vs. Áustria (21 de junho, grupo D) e Países Baixos vs. Áustria (25 de junho, grupo D).

Olympiastadion Berlin vai acolher a final do Euro2024 Foto: Arno Burgi/picture alliance / dpa

RheinEnergieStadion em Colónia

O estádio oficial do FC Colónia tem capacidade para 50 mil espetadores. Para o Euro, a organização reservou 43 mil lugares.

Jogar-se-ão aqui, na fase de grupos, os seguintes jogos: Hungria vs. Suíça (15 de junho, para o grupo A); Escócia vs. Suíça (19 de junho, grupo A); Bélgica vs. Roménia (22 de junho, para o grupo E) e Inglaterra vs. Eslovénia (25 de junho, grupo C).

Signal Iduna Park em Dortmund

Casa oficial do Borussia Dortmund, é uma das maiores catedrais do futebol alemão. Tem capacidade máxima para 81.365 espetadores.

Jogam-se aqui os seguintes encontros para a fase de grupos do Euro 2024: Itália vs. Albânia (15 de junho para o grupo B); Turquia vs. Geórgia (18 de junho, grupo F), Turquia vs. Portugal ( 22 de junho, grupo F) e França vs. Polónia (25 de junho, grupo D).

Düsseldorf Arena em Düsseldorf

Inaugurado em 2004, o Merkup SpielArena tem capacidade máxima para 54 mil espetadores.

O local acolherá os seguintes jogos na fase de grupos: Áustria vs. França (17 de junho para o grupo D); Eslováquia vs. Ucrânia (21 de junho para o grupo E) e Albânia vs. Espanha (24 de junho para o grupo B).

Frankfurt Arena em Frankfurt

É a casa oficial do Eintracht Frankfurt. O estádio está localizado no chamado "coração da europa", a cidade de Frankfurt. O Deutschebank Park (para a nata do futebol alemão) leva uma capacidade oficial para 51 mil pessoas. Mas para este Euro, a organização reservou 47 mil lugares.

Vão a jogo neste estádio, na fase de grupos, as seguintes seleções:

Bélgica vs. Eslováquia (17 de junho, grupo E), Dinamarca vs. Inglaterra (20 de junho, grupo C); Suíça vs. Alemanha (23 de junho, para o grupo A) e Eslováquia vs. Roménia (26 de junho, grupo E).

Gelsenkirchen

Também batizado por Veltins-Arena, é o estádio oficial do Schalke 04, que atualmente disputa a segunda divisão do campeonato alemão. Para este estádio, estão disponíveis 50 mil lugares para os jogos do Euro. Na fase de grupos, serão aqui disputados os seguintes encontros:

Sérvia vs. Inglaterra (16 de junho, para o grupo C); Espanha vs. Itália (20 de junho, grupo B), Geórgia vs. Portugal (26 de junho, para o grupo F).

Veltins-Arena em Gelsenkirchen Foto: picture-alliance/blickwinkel/artifant

Wolksparkstadion Hamburg

Localizado na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, o estádio está preparado para acolher as partidas entre Polónia vs. Países Baixos (16 de junho, grupo D); Croácia vs. Albânia (19 de junho, grupo B); Geórgia vs. Chéquia (22 de junho, grupo F) e Chéquia vs. Turquia (26 de junho, grupo F). Para isso, estão disponíveis 49 mil lugares.

Red Bull Arena em Leipzig

Estádio do RB Leipzig. Tem 40 mil lugares para os jogos do Euro, sendo que na fase de grupos vai acolher os encontros entre as seleções:

Portugal vs. Chéquia (18 de junho, grupo F); Países Baixos vs. França (21 de junho, grupo D) e Croácia vs. Itália (24 de junho, grupo B).

Allianz Arena em Munique

Também conhecido como München Arena, para as provas da UEFA como a Liga dos Campeões, é a casa do Bayern de Munique. Apesar da sua capacidade oficial para mais de 75 mil lugares, vai apenas ter disponíveis 66.000 assentos durante o Euro.

Será o palco do jogo inaugural do campeonato, entre a Alemanha e Escócia (14 de junho, para o grupo A). Já no dia 17 de junho vai acolher o embate entre a Roménia vs. Ucrânia (grupo E); no dia 20 de junho, o Eslovénia vs. Sérvia (grupo C); no dia 25 de junho, o Dinamarca vs. Sérvia (grupo C).

München Arena será palco do 1º jogo da Alemanha contra a Escócia Foto: Harry Langer/DeFodi Images/picture alliance

Stuttgart Arena em Estugarda

Também conhecido por Mercedez-Benz Arena, o Stuttgart Arena é o estádio oficial do Stuttgart (Estugarda). Na fase de grupos, vai acolher quatro partidas:

Eslovénia vs. Dinamarca (16 de junho, grupo C); Alemanha vs. Hungria (19 de junho, grupo A); Escócia vs. Hungria (23 de junho, grupo A) e Ucrânia vs. Bélgica (26 de junho, grupo E).

51 mil lugares estarão disponíveis para estes jogos.