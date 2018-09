Alemanha vai organizar o Euro 2024  

Histórias da Bundesliga

Manipulação de resultados

Em 1971, o então presidente do Kickers Offenbach, Horst Canellas (e), surpreendeu os convidados de sua festa de 50 anos com gravações de telefonemas em que eram combinados subornos para manipular resultados dos clubes ameaçados de rebaixamento. Como punição, vários jogadores, técnicos e cartolas foram suspensos e as equipes do Bielefeld e do Offenbach foram rebaixadas.