Estádios angolanos reprovados: Governo promete melhorias

A medida foi tornada pública nos últimos dias pela Confederação Africana de Futebol (CAF). Segundo o órgão que rege a modalidade no continente, os estádios 11 de Novembro, situado na capital angolana, Luanda, Ombaka, em Benguela, Tchiazi, em Cabinda e Tundavala, na Huíla, estão reprovados por causa da degradação das infraestruturas. Estão, assim, proibidos de receber jogos de carácter internacional.

Reagindo à medida, a ministra da Juventude e Desportos de Angola, Ana do Sacramento Neto, reconheceu o mau estado dos estádios, mas lembrou que o governo tem feito trabalhos paliativos para recuperá-los.

"Por isso é que voltamos a assistir a futebol em Ombaca, voltamos assistir a jogos na Tundavala, infelizmente, não aconteceu o mesmo no Chiazi que já estava mais avançado que a Tundavala e conseguimos retirar aquelas confusões que estavam no 11 de Novembro e paulatinamente ir fazendo melhorias", declarou.

Falta de manutenção acelerou degradação

Estes estádios agora encerrados foram construídos aquando do campeonato africano de 2010 que Angola acolheu, mas a falta de manutenção acelerou a sua degradação.

A seleção angolana de futebol, os Palancas Negras, jogam nesta sexta-feira (12.11) com o Egito, na corrida para o Mundial. A CAF deu uma moratória para o país acolher esta partida.

Estádio 11 de Novembro, em Luanda

Os próximos compromissos internacionais das equipas angolanas acontecem em fevereiro. Até lá, a ministra espera inverter o quadro invertido. "Para que os clubes que entraram para a liga dos campeões joguem nos nossos estádios, os trabalhos continuam e eu acredito que até fevereiro teremos melhorias", disse Ana do Sacramento Neto.

"Elefantes brancos"

O analista desportivo José Adolfo diz que a medida já era de esperar e só peca por tardia. Lembra com preocupação o estado atual dos estádios. "Uma vez que o do Taff, em Cabinda, infelizmente transformou-se num verdadeiro campo de caça de gafanhotos. O estádio do Ferrovia e o estádio da Tundavala estão desaproveitados", refere.

Estima-se que o governo angolano terá gasto na construção dos quatro estádios que acolheram o Campeonato Africano das Nações em 2010 cerca de 468 milhões de euros.

O adepto de futebol Admar Jinguma pede melhor gestão. "Deveriam estar lá pessoas a gerir da melhor forma a rentabilizar aqueles estádios, porque estão ali como elefantes brancos", apela, lembrando que já houve "cenas de roubos de geradores" em alguns estádios, além de relvados mal tratados.