Cabinda é uma das 18 províncias da República de Angola, sendo um enclave limitado a norte a leste e sul pela República do Congo e a oeste pelo Oceano Atlântico.

Apesar desta província estar fora das fronteiras do território geográfico de Angola, pertence ao país. A capital da província de Cabinda é a cidade de Cabinda, conhecida também com o nome de Tchiowa. Um grande parte do petróleo exportado por Angola é extraído em Cabinda. Existe um movimento pela independência do ecnlave, a FLEC - Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda.