Covid-19: Novos casos podem levar ao isolamento da Cidade da Praia

Com 61 pessoas infetadas, o arquipélago de Cabo Verde, que conta com uma população de pouco mais de 500 mil habitantes, é entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) o que apresenta o maior número de infeções pelo novo coronavírus.

Em nota publicada pela agência Lusa, o Ministério da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde confirmou três novos casos no domingo (19.04), na capital do país, e disse estar a tomar as medidas necessárias para identificar as pessoas que tiveram contato com os infetados.

A Cidade da Praia tem agora 9 casos confirmados, sendo os primeiros por transmissão comunitária. Os outros casos identificados são 51 na ilha da Boa Vista e um na ilha de São Vicente.

Com o aumento do número de casos, as autoridades impuseram um novo período de estado de emergência, mantendo a obrigação de confinamento geral, que está a ser realizado de diferentes formas nas ilhas. As medidas são válidas até 2 de maio nas ilhas que tem casos da doença e até 26 de abril nas demais localidades.

As autoridades pedem à população "o cumprimento cabal” do estado de emergência e que não descartam o isolamento da Cidade da Praia para conter os avanços da Covid-19 na capital.

África em perigo

Segundo o balanço divulgado esta segunda-feira (20.04) pelo Centro de Prevenção e Controlo da União Africana, já são 22.275 os casos de Covid-19 e 1.119 pessoas mortas em 52 países e territórios do continente.

O país que apresenta o maior número de infeções é a África do Sul, com 3.158 casos confirmados do novo coronavírus e 54 mortes.

Porém, esses números podem ser ainda maiores, já que em uma população de mais de 59 milhões de habitantes, foram realizados quase 115.000 mil testes para a Covid-19.

Nos países de língua portuguesa em África, os números tiveram um aumento no final de semana. No total há agora 173 infetados e três mortes por Covid-19.

Além dos 61 infetados pelo novo coronavírus no arquipélago de Cabo Verde e uma morte confirmada, foram novos casos registados em Moçambique e Angola.

Em Moçambique já são 39 casos os registados de Covid-19 e nenhuma morte. Em Angola, há 19 casos da doença e duas mortes confirmadas.

A Guiné-Bissau regista 50 infeções pelo novo coronavírus e nenhuma morte confirmada.

Já no arquipélago de São Tomé e Príncipe, a situação permanece estável com os quatro casos confirmados de Covid-19.

Novo cenário na Europa

A partir desta segunda-feira (20.04), as restrições de isolamento social começam a ser reduzidas gradualmente na Alemanha. Com uma das menores taxas de transmissão da Covid-19 e o um alto número de pacientes recuperados, as autoridades entendem que está na hora de caminhar para o reestabelecimento da rotina social.

O ministro da Saúde do país, Jens Spahn, afirmou que a pandemia está "sob controlo” na Alemanha, já que reduziram os números relativos ao contágio no país. Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), a taxa de contágio é abaixo de 1, ou seja, cada infetado passa a doença para 0,7 pessoas.

As restrições serão retiradas gradualmente para que os efeitos possam ser percebidos no curto prazo. Comércios com até 800 metros quadrados e com fortes cuidados de higiene podem abrir as portas a partir de hoje, é recomendado o uso de máscaras e as aglomerações permanecem proibidas. A partir de 4 de maio as escolas também voltam a reabrir em todo o país.

Na França, o prolongamento da quarentena foi confirmado até 11 de maio, quando serão colocadas em práticas medidas para reduzir o isolamento gradativamente. Outros 13 países também começam ao longo dos próximos dias a reduzir as restrições para conviver socialmente com a doença, trabalhando na prevenção do contágio.

O continente europeu é o mais afetado no mundo pela Covid-19, mas os trabalhos das autoridades mostram que a curva de contágio da doença já começou a regredir após atingir o pico. Ao todo há mais de 1 milhão de pessoas infetadas e mais de 40 mil mortes pelo novo coronavírus.

Novos tempos de coronavírus

Sem uma vacina e sem medicamentos que sejam eficazes no combate ao vírus, é hora de criar meios para que a população se adapte à nova realidade mundial. Cuidados extremos com a higiene e o uso de máscaras podem ser incorporados na rotina das pessoas ao longo dos próximos anos.

No mundo há um total de 2.406.745 infetados pelo novo coronavírus e 165.257 mortes registadas. Como os números que crescem diariamente, os especialistas traçam diversos cenários para os próximos anos, mas tudo dependerá dos avanços da doença para encontrar a cura para a Covid-19.