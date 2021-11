Confrontos no norte de Mueda geram novo fluxo de deslocados em Cabo Delgado

A região de Mueda tornou-se nas últimas semanas o foco dos combantes contra os insurgentese em Cabo Delgado. A informação é de fontes da sociedade civil na província que preferem não ser identificadas. A vila sede de Mueda tem recebido um fluxo cada vez maior de famílias das zonas próximas à fronteira com a Tanzânia.

Nesta semana, a força conjunta composta por militares do Ruanda e de Moçambique destruíram duas bases montadas por insurgentes nas matas dos distritos de Mueda e Macomia. Os acampamentos haviam sido instalados durante o fluxo de afastamento do grupo armado das regiões mais próximas do litoral de Cabo Delgado.

A operação foi facilitada pelo apoio aéreo da missão militar conjunta da África Austral em Moçambique (SAMIM, na sigla em inglês). Entre os mortos dos confrontos da última semana estariam dois líderes insurgentes foram mortos nos combates de neutralização das bases. Segundo ativistas, grupos de insurgentes realizaram no mês de novembro ataques a comunidades ribeirinhas em território tanzaniano.

Famílias fogem dos ataques em Mueda

Entre Mueda e Macomia

No distrito de Macomia, as comunidades de Xai, 5º Congresso e Nkoe tiveram residências queimadas e famílias foram desalojadas. Nesta semana, no entanto, as zonas foram recuperadas pela força conjunta. Já no distrito de Mueda, moradores de Ngapa, Nambungali e Ninga também foram obrigados a deixar as suas casas.

Na semana passada, insurgentes em Macomia atearam fogo em residências em aldeias do posto administrativo de Xai. Informações que circulam em redes de ativistas da região dão conta de que possivelmente os insurgentes estariam a agrupar e receber reforços de outros pequenos grupos.

"A intenção dos insurgentes não é evadirem-se de Cabo Delgado. Eles fixaram-se em Nambungali e Xai – distritos de Mueda e Macomia respetivamente", diz uma fonte ouvida pela DW África. As área invadidas pelos insurgentes estariam a ser vigiadas peloas tropas moçambicanas e da SAMIM.