Casos de malária disparam na província angolana do Bengo

Angola: Cemitério de Caxito transformado em bairro

Campas degradadas

No cemitério do Bucula as campas estão em estado avançado de degradação. Alguns familiares visitam periodicamente o local de sepultamento do seu ente querido, cuidando, desta feita, da campa. Outros deslocam-se ao campo santo apenas por ocasião do Dia dos Finados. E outros ainda já não se importam com o estado da campa em que jazem os restos mortais do parente.