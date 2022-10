Cabo Delgado: Filipe Nyusi e Paul Kagame destacam esforços no combate ao terrorismo

O Presidente ruandês, Paul Kagame, deslocou-se, esta sexta-feira (28.10), a Moçambique, para uma visita de trabalho, na qual se encontrou com o Presidente moçambicano Filipe Nyusi.

Reunidos em Maputo, os dois chefes de Estado analisaram a cooperação entre as suas nações nas áreas económica e de defesa, destacando os esforços dos jovens soldados que estão na linha da frente do combate contra o terrorismo na província de Cabo Delgado, onde o Ruanda apoia as forças moçambicanas no combate a grupos rebeldes.

"Os dois líderes saudaram de forma geral os valentes jovens moçambicanos e ruandeses, que com apoio das forças da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, não poupam esforços para travar a ação dos terroristas no nosso solo pátrio", fez saber a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo.

Cooperação na aviação

Os dois países estão também a ponderar estabelecer uma parceria no setor da aviação.

"Os dois estadistas focalizaram as suas atenções na exploração das linhas aéreas dos dois países, que permitam tornar expeditas as viagens de Moçambique para várias partes do mundo, usando as linhas aéreas do Ruanda, aproveitando a posição em que o Ruanda se encontra no mundo", disse Verónica Macamo, sem avançar mais detalhes sobre a operação.