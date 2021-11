"Irmandade duvidosa" na SADC pode dificultar intervenção em Cabo Delgado?

Recusa ao Malawi de navegação no rio Chire e recusa em discutir exploração conjunta do gás com a Tanzânia são alguns motivos que podem dificultar o apoio da SADC no combate à insurgência em Cabo Delgado, diz analista.