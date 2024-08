Lazarus Chakwera: "Deixem-no vir, deixem-no competir"

Numa entrevista exclusiva à DW África, o Presidente do Malawi mostrou-se confortável com a candidatura do antigo Presidente Peter Mutharika às eleições de 2025. Lazarus Chakwera garante que o país vive em democracia.

O Presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, disse à DW África que a Alemanha apoiaria os esforços do seu país para impulsionar os setores da agricultura, do turismo e da mineração.

Chakwera falou numa entrevista excluvisa depois de se reunir com o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, em Berlim.

Durante 60 anos, a Alemanhae o Malawi têm desfrutado de relações bilaterais.

DW África: O espera desta visita à Alemanha?

Lazarus Chakwera (LC): Esperava que nos encontrássemos tanto com o setor privado como com funcionários do Governo, o que fizemos. Em Frankfurt e Berlim, assinámos memorandos de entendimento com vários intervenientes, sobretudo em duas frentes. A primeira, conseguimos assinar memorandos de entendimento relacionados com o setor marítimo, os transportes no Lago Malawi e a gestão dos portos.

DW África: Por outras palavras, está a tentar atrair mais oportunidades de investimento para o Malawi.

LC: Com certeza.

DW África: E acredita que isso fará a diferença em termos de dinamização da economia do Malawi?

LC: Sim, acreditamos que sim. Na verdade, sim, deveríamos facilitar às pessoas a viagem utilizando o lago para enviar e receber mercadorias e manter os preços baixos porque a obtenção de bens e serviços através do transporte rodoviário teve o seu próprio impacto. Assim, em termos de ajudar os malauianos e os turistas, este setor específico e a sua melhoria irão certamente acrescentar mais ganhos económicos e criar empregos para todos.

DW África: No seu primeiro mandato como Presidente, assinou vários memorandos de entendimento com diferentes países. Quantos se concretizaram?

LC: Eles concretizaram-se definitivamente porque são processos e, uma vez assinados, começa-se a trabalhar para a sua implementação. Por exemplo, acabámos de assinar acordos de desenvolvimento mineiro para que as pessoas possam começar a fazer o que tem sido acompanhado há vários meses. Então, essas coisas estão a funcionar.

DW África: O desenvolvimento bilateral da Alemanha com o Malawi centra-se mais na educação primária e nos cuidados de saúde, incluindo o planeamento familiar, o VIH e SIDA. Estas são as principais prioridades para os malauianos?

LC: Sim, são, num certo sentido. Quando se fala de desenvolvimento do capital humano, temos uma visão, Malawi 2063. E essa visão pode acontecer. Só pode ser implementado e realizado com o capital humano necessário. Precisamos de começar pelo início, onde um dos pilares é a mudança de mentalidade; onde os jovens e as crianças, à medida que crescem, crescem sabendo o que precisam de se tornar e o que precisam de fazer para garantir que o Malawi se torne uma nação autossuficiente, inclusivamente rica e industrializada. E temos estado a sair-nos bem em termos de alcançar a percentagem de 95, 95, 95 em termos de mitigação do VIH e da SIDA. Na verdade, batemos esses recordes há alguns anos. Estas coisas estão a funcionar e podemos continuar nesse caminho para garantir que não teremos qualquer deslize.

O Malawi é um país extremamente afetado por algumas doenças endémicas, como a cólera Foto: Thoko Chikondi/AP Photo/picture alliance

DW África: Comparou recentemente uma refeição chinesa a um buffet à discrição em Londres. O que significa realmente a citação?

LC: Sabe, quando se lida com vários jogadores em todo o mundo e se quer maximizar o que seria bom para o povo do Malawi, não se olha para o lado. Olha-se para todos os lados que poderiam ajudar os malauianos a alcançar a sua visão. E depois o que procuramos é uma parceria que lidere, que realmente sirva os malauianos e os impulsione a alcançar o objetivo desejado.

DW África: Durante a sua campanha de 2020, prometeu combater a corrupção, melhorar a economia e criar emprego. Como avalia o seu desempenho nessas promessas?

LC: Definitivamente fizemos algum progresso desde o ponto em que encontrámos as coisas. Por exemplo, encontrámos instituições altamente politizadas no tratamento das questões da corrupção. E nós permitimos que se tornassem independentes. Financiámos estas instituições como nunca foram financiadas antes. O que precisamos de fazer agora é garantir que apresentam condenações em tribunal. E assim, para mim, avançamos na direção certa.

DW África: A sua decisão de enviar jovens malauianos para Israel para formação agrícola provocou uma reação negativa. Como responderia aos críticos que consideram esta medida errada?

LC: Não diria que causei uma reação negativa, mas talvez tenha desencadeado um debate.

DW África: Diria que houve uma reação negativa porque temos acompanhado muitas reportagens e comentários, até mesmo de malauianos.

LC: Pode seguir um conjunto de comentários, mas se seguir outros conjuntos de comentários também poderá ver que não é necessariamente uma reação negativa. Até a oposição incentivou isso. Quando entrámos no Parlamento e estas coisas foram explicadas, as pessoas disseram: ‘ah, está bem, não percebemos isso'. Portanto, não diria necessariamente que é uma reação negativa. Mas é um bom debate. Agora, temos pessoas em todo o mundo, de todas as nações, a ir a todas as nações, no que diz respeito às questões laborais. Por conseguinte, não seria necessariamente controverso quando o governo do Malawi concordasse com outro governo, como aconteceu com Israel. Temos alemães a trabalhar em todo o mundo. Não é controverso.

DW África: Esteve recentemente no Zimbabué para a Cimeira da SADC e daí seguiu para Itália; agora está na Alemanha. Muitos malauianos queixam-se das suas viagens frequentes, dizendo que o dinheiro poderia ser usado para desenvolver o país.

LC: Se pudesse ver as razões da minha viagem e porquê, e o que está a regressar ao Malawi, nunca poderá comparar com o dinheiro gasto nessa viagem. Há algum tempo, devido à tragédia que vivemos, cancelámos viagens. Mas, sempre que me viajei, garantimos que haveria melhores dividendos para os malauianos e foi isso que aconteceu.

DW África: O Malawi legalizou recentemente o cultivo de canábis (marijuana). O que inspirou esta decisão?

LC: Houve um pouco de controvérsia. Por vezes, o que as pessoas fazem com a canábis, por um lado, não é necessariamente entendido em termos dos benefícios medicinais que dela advêm. E, portanto, este é um processo contínuo de educar as pessoas para dizerem que não se deita necessariamente fora o bebé juntamente com a água do banho.

DW África: O ex-Presidente Peter Mutharika anunciou a sua candidatura às eleições de 2025. Está preocupado com o seu retorno?

LC: Deixem-no vir, deixem-no competir. Já competimos antes. Não estou minimamente preocupado. É uma democracia.

Arthur Peter Mutharika (à esquerda) e Lazarus Chakwer (à direita) durante a campanha eleitoral no Malawi em 2020 Foto: Getty Images/AFP/A. Gumulira

DW África: Agora, voltemos à cimeira da SADC. Acabou recentemente em Harare, no Zimbabué, mas o Presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, boicotou-o. Qual a causa destas fissuras dentro do bloco?

LC: Sou membro da SADC há quatro anos e cheguei a presidir à mesma em determinada altura. Contudo, sempre que participei em reuniões da SADC, um ou dois líderes do seu próprio país podem não comparecer por vários motivos. Não lhe chamamos boicote.

DW África: A SADC tem tropas na RDC que ajudam o governo congolês na luta contra os rebeldes. Não deveriam os líderes estar mais concentrados em impedir a proliferação de armas fabricadas no Ocidente que alimentam os conflitos no continente, em vez de enviar tropas?

LC: Não acredito que seja um ou outro. A paz é um pré-requisito para o desenvolvimento. Se olharmos para a causa raiz, fico feliz que as pessoas estejam a começar a compreender estas coisas agora. E é por isso que apoiamos esforços que dizem assumir responsabilidades. Não vamos colocar mulheres e crianças nem tratá-las da forma como as tratamos, porque são a maioria das pessoas afetadas por tais guerras. África não deveria necessariamente estar a lutar contra si própria porque outros estão mais interessados ​​em garantir que continuamos a lutar enquanto África está a ser saqueada. Por conseguinte, a capacidade de poder sentar-se à mesa, como o Presidente de Angola, o presidente cessante da SADC, foi capaz de reunir irmãos [o Presidente do Ruanda, Paul Kagame, e o Presidente da RDC, Felix Tshisekedi] e dizer: vamos encontrar um caminho a seguir. Estes são os esforços que devemos apoiar. Estes são os esforços que irão silenciar as armas, não necessariamente quem lhe vendeu esta arma.

DW África: África está a lutar por um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. O que está a União Africana a fazer para que isto seja uma realidade?

LC: Não fazíamos parte desse acordo e arranjo quando a ONU foi criada. E temos vindo a pressionar para uma reconsideração para que África se torne agora um participante genuíno à volta da mesa, especialmente no Conselho de Segurança. E depois, mais uma vez, levanto estas questões sempre que tenho oportunidade de falar. Mas percebo como são algumas destas coisas. Não é necessariamente porque pressionamos.