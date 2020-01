Cabo Delgado: Autoridades enviam ajuda para zonas isoladas  

Diversos produtos alimentares, medicamentos e combustível foram enviados de barco esta terça-feira (07.01) a partir do porto de Pemba para o distrito de Mocímboa da Praia, norte de Cabo Delgado. A ajuda servirá para abastecer nove distritos que se encontram isolados do resto da província devido ao desabamento da ponte sobre o rio Montepuez, em finais de dezembro.

As intensas chuvas que caem na província destruíram várias vias de acesso, condicionando a movimentação de produtos de primeira necessidade, fármacos e combustíveis, o que resultou, em alguns casos, no aumento do preço dos produtos.

"Com estas embarcações, nós vamos dar resposta de forma imediata à escassez de alimentos, à eventual escassez de medicamentos, à escassez de combustíveis. Vamos também, com estes meios, contribuir de forma incisiva para o controlo dos preços, para combatermos a especulação [e] os oportunistas", afirmou o governador provincial de Cabo Delgado, Júlio Parruque, no porto de Pemba, por ocasião do embarque dos produtos.

População ficou impossibilitada de aceder por via terrestre a nove distritos

Ponte metálica

A ponte metálica de 30 metros de comprimento que também seguiu esta terça-feira em direção a Mocímboa da Praia destina-se ao rio Messalo, para permitir a ligação rodoviária do norte ao centro de Cabo Delgado através dos distritos de Maconha e Muidumbe.

"Queremos que os comerciantes e a economia da província não sintam um impacto muito grande depois do colapso da ponte sobre o rio Montepuez e o corte que sofremos sobre o rio Messalo", acrescentou o governador Júlio Parruque.

O Governo garante que há empreiteiros no local para fazer a ligação alternativa entre os distritos norte e centro de Cabo Delgado o mais rapidamente possível.

Há ainda outras vias alternativas que estão a beneficiar de reabilitação, segundo o chefe do executivo provincial de Cabo Delgado. "A principal via alternativa é de Montepuez, Meluco e Nguia, que está a ser intervencionada. Queremos que o calendário das obras seja cumprido de modo a que, no prazo combinado, consigamos devolver a ordem, a normalidade, a conetividade entre os distritos", disse Parruque.

Ouvir o áudio 02:41 Cabo Delgado: Autoridades enviam ajuda para zonas isoladas

Trabalhos de emergência

O diretor provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Cabo Delgado, Venâncio Taímo, garante que serão realizados "trabalhos de emergência" para repor a "transitabilidade" das estradas.

"Não vamos construir pontes de betão porque o período não permite. Estamos na época chuvosa. O que vamos fazer é a colocação de pedregulhos onde assim exigir, a colocação de tubos, manilhas em betão e condicionarmos a plataforma para que as viaturas possam fluir. Vamos mantendo até que atinjamos o período seco e possa ser feito um trabalho definitivo", afirma Taímo.

Pemba: 7 mil famílias afetadas

Na cidade de Pemba, sete mil famílias foram afetadas pelo mau tempo. Muitos pescadores ficaram com os barcos destruídos e a edilidade necessita de fundos para prestar assistência.

Segundo o edil Florete Simba Motarua, 241 pescadores foram afetados e 61 embarcações ficaram danificadas.

"Esses barcos eram meios de subsistência deles e são eles que forneciam produtos [de pesca] para a cidade de Pemba. Estamos a trabalhar com a Direção Provincial do [Mar, Águas Interiores e] Pescas para ver onde é que vamos buscar os fundos para apoiar esses pescadores, porque precisam de ser apoiados. Por si só, não conseguem avançar."