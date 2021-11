Um ciclone é uma grande massa de ar que circula à volta de uma depressão atmosférica. Esta tempestade tropical normalmente produz ventos fortes e chuvas intensas.

O ar flui das zonas de altas pressões para um centro de baixas pressões e é deflectido pela chamada força de Coriolis. Significa que os ventos desta tempestade circulam em espiral: no sentido horário no Hemisfério Sul e no sentido anti-horário no Hemisfério Norte. Moçambique é muitas vezes fustigado por ciclones como, por exemplo, o ciclone Dineo (2017), o ciclone Idai e o ciclone Kenneth (2019).