Cabo Delgado: Governo promete reabilitar estradas em duas semanas

Moçambique: Cheias em Tete deixam rasto de destruição

Famílias aguardam tendas

As cheias afetaram mais de 900 famílias. 600 foram acolhidas neste centro de acomodação, no Instituto Industrial e Comercial de Matundo, em Tete. Aqui, as dificuldades são enormes. Faltam tendas. E, enquanto as tendas não chegam, as famílias juntam os seus pertences debaixo de árvores.