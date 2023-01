Enquanto, o Bayern de Munique “dorme” à sombra de bananeira, o Union Berlin esfrega as mãos. Três jogos, três vitórias. E reduz a diferença pontual para um ponto. Este sábado, bateu Hertha por 0 – 2, no chamado dérbi da capital alemã. Para já, fica relançada a disputa pela liderança do campeonato. O Bayern lidera com 37 pontos e o Union segue com 36.