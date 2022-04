Estugarda 0-2 Borussia Dortmund

Julian Brandt (foto) foi a figura do jogo ao apontar os dois golos da vitória do Borussia Dortmund. A equipa do Signal Iduna Park segue no segundo lugar, a nove pontos do Bayern Munique. Faltam jogar cinco jornadas, com 15 pontos em disputa e um clássico na jornada 31.