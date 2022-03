Bochum 2-1 Greuther Fürth

Rude golpe no sonho do Greuther Fürth ainda permanecer na Bundesliga. Leitsch fez o 1-0 aos 35 minutos (foto). Já na segunda parte, o Greuther Fürth chega ao empate com um autogolo golo do defesa do Bochum, Bella-Kotchap. Mas aos 71 minutos, Losilla fez o 2-1 final.