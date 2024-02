Dortmund não aproveitou a derrota do RB Leipzig e o empate do Estugarda para cimentar o quarto lugar na Bundesliga. Hoffenheim esteve a vencer com golo de Bebou, mas Malen e Schlotterbeck viraram para o BVB na primeira parte. No segundo tempo, Beier bisou em três minutos e deu a vitória ao Hoffenheim. Dortmund a 20 pontos do líder Leverkusen.