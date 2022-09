Union Berlin 2 – 0 VfL Wolfsburg

De “pedra e cal” – é assim que se pode descrever a prestação do Union Berlin da Bundesliga. A equipa da capital alemã, continua invencível da prova. Ao fim de sete jornada, o Union Berlin soma cinco vitórias e dois empates e é líder destacado do campeonato com 17 pontos. Este domingo (18.09), despachou sem dificuldades o Wolfsburg por 2 – 0, com golos de Jordan (54´) e Sheraldo Becker (77´).