Após anunciar saída de Moçambique, Vale amplia projeto na Indonésia

Segundo um comunicado, a joint-venture reúne a subsidiária local do grupo brasileiro, PT Vale Indonesia Tbk, a Taiyuan Iron and Steel, subsidiária da gigante estatal chinesa do ferro e aço China Baowu Steel Group, e a fabricante chinesa de níquel Shandong Xinhai Technology. A Vale terá uma participação de 49 por cento no projeto de processamento de níquel, com as duas empresas chinesas a dividirem os restantes 51 por cento. A fábrica terá lugar na ilha de Sulawesi, na Indonésia.

Em janeiro a Vale tinha anunciado a intenção de "desinvestimento" na exploração de carvão em Tete, no oeste de Moçambique. A Vale justificou a sua saída com o objetivo de ser neutra ao nível das emissões de carbono até 2050 e reduzir algumas das suas principais fontes de poluição daquele tipo até 2030.

A fábrica terá oito linhas de produção para a transformação de ferroníquel, com o objetivo de atingir uma produção anual de 73 mil toneladas de níquel. As três empresas têm agora seis meses para concluir as negociações e lançar o projeto, que "representa uma oportunidade significativa para a Vale e para a Indonésia", defendeu Mark Travers, presidente da Vale Indonesia.

Mais de metade do níquel produzido em todo o mundo é transformado em aço inoxidável, utilizado em projetos de engenharia e no fabricado de objetos metálicos, segundo o Instituto do Níquel, a maior associação de produtores deste metal.

Vale suspenderá sua participação na mineração em Tete

Parque industrial

A fábrica irá nascer no parque industrial da Shandong Xinhai Technology na ilha de Sulawesi. O diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse na cerimónia de assinatura de acordo estar contente por ver a relação do grupo brasileiro com a China chegar a outros países, referiu a China Baowu Steel.

Antes da cerimónia, o presidente da China Baowu Steel, Chen Derong, pediu, num encontro com Eduardo Bartolomeo, o reforço do fornecimento de minério da Vale para aumentar ainda mais a produção de aço do grupo chinês, que em 2020 ultrapassou os 100 milhões de toneladas.

As três empresas irão também construir uma central a gás natural para fornecer eletricidade ao projeto e assim reduzir as emissões de carbono em 60 por cento, referiu a China Baowu Steel num comunicado. A decisão de apostar no gás natural em vez do carvão reflete o compromisso da Vale com a sustentabilidade, sublinhou a diretora-geral da Vale Indonesia, Febriany Eddy.