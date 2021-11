Moatize é um distrito da província de Tete, em Moçambique, com sede na vila de Moatize.

Moatize tem limite a norte com o distrito de Tsangano, a noroeste e oeste com o distrito de Chiuta, a sudoeste com o distrito de Changara e a cidade de Tete, a sul com os distritos de Guro e Tambara da província de Manica, a sudeste com o distrito de Mutarara e a leste com o Malawi. O distrito possui gigantescos jazigos de carvão mineral, sobretudo de carvão betuminoso.