Angola continua em alerta máximo em relação ao mpox

Foram considerados negativos os três casos suspeitos de mpox notificados recentemente em Angola. Um deles foi detetado na província angolana de Cabinda e os restantes dois na Lunda-Sul. Um dos indivíduos é de nacionalidade congolesa e supostamente tinha comido carne de macaco nos últimos sete dias.

Mas depois dos exames laboratoriais, o diretor do Gabinete de Saúde da Lunda Sul, Viegas Almeida, disse que eram casos de varicela. "Vamos continuar a acompanhar. A investigação continua no Instituto de Investigação do Ministério da Saúde, mas no que tem a ver com varíola do macaco está descartada qualquer hipótese de ser essa doença", anunciou.

Num comunicado enviado recentemente à imprensa, o Ministério da Saúde disse que "continua a aplicar as recomendações da Organização Mundial da Saúde" sobre a doença.

Entre as recomendações estão o reforço da vigilância epidemiológica e laboratorial, a investigação de casos suspeitos, o rastreamento dos contactos e aplicação das medidas de isolamento e biossegurança.

Angola partilha uma vasta fronteira com a Republica Democrática do Congo (RDC), fundamentalmente nas províncias do Moxico e Lunda Norte e Sul, leste do país.

Por isso, Viegas Almeida quer o envolvimento da população na prevenção dessa doença: "Continuamos apelar a nossa população a serem mais vigilantes em todos os sentidos. A denunciarem todos os casos de uma doença estranha que venham aobservar nas suas comunidades onde vivem para rapidamente notificarem os serviços de saúde e irmos ao encontro das nossas populações".

Como se transmite?

E como se transmite o mpox? "É transmitido aos humanos a partir do contacto direto com secreções desses animais, o uso da carne desses animais ou então o seu contacto físico. E de homem para homem é transmitido através do contacto pessoal. Objetos como talheres, colheres, etc., abraços, beijos e o contato por secreções. Também é possível por gotículas respiratórias", responde Domingos Cristóvão, especialista angolano em saúde pública.

Em relação aos sinais e sintomas da doença, o médico explica que resumem-se, fundamentalmente nas que são usuais para doenças virais, "como febre, dores de cabeça, dor nos músculos, aumento dos nódulos linfáticos ou ínguas.

"E o mais característico são as erupções cutâneas, que aparecem em forma de pústulas que podem aparecer avermelhadas ou com pus dentro, que aparecem na segunda semana e vai até ao vigésimo terceiro dia ou terceira semana da doença", acrescenta.

E para se prevenir dessa doença, Domingos Cristóvão recomenda algumas estratégias, como ensinar as pessoas sobre a manifestação e a prevenção da mpox, sem esquecer a vigilância.

"Na vigilância epidemiológica há um aspeto muito importante, a colheita de dados ou colheita de amostras nas pessoas suspeitas no sentido de enviar ao laboratório para se averiguar a presença ou ausência da infeção", lembra o médico.