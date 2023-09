Mali, Níger e Burkina Faso criam Aliança de Defesa no Sahel

Três nações do Sahel, Mali, Níger e Burkina Faso, uniram-se para formar uma nova Aliança de Defesa, marcando um esforço conjunto para combater insurgências e ameaças externas na região. O pacto de segurança foi assinado pelas juntas militares desses países no último sábado (16.09), fortalecendo o compromisso de assistência mútua em face de rebeliões, insurreições ou agressões vindas de fora de suas fronteiras.

A Aliança, denominada Aliança dos Estados do Sahel (AES), foi anunciada por Assimi Goita, líder da junta do Mali, através da plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. O principal objetivo da AES é "estabelecer uma arquitetura de defesa coletiva e assistência mútua em prol de nossas populações", conforme expressou Goita em seu comunicado.

Os três países do Sahel, todos sem saída para o mar, têm enfrentado desafios significativos no combate a grupos insurgentes islâmicos associados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Paralelamente, suas relações com nações vizinhas e parceiros internacionais têm se deteriorado devido a eventos de golpes de Estado.

O terrorismo tem sido uma preocupação central para o Mali, Burkina Faso e Níger Foto: AFP

Após o recente golpe de Estado no Níger, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), um bloco regional, ameaçou empregar a força para restaurar a ordem constitucional no país. O Mali e o Burkina Faso já haviam prometido apoio ao Níger em caso de ataque.

Aliança de juntas militares

A região de Liptako-Gourma, onde as fronteiras do Mali, Burkina Faso e Níger convergem, tem sido duramente afetada pelo jihadismo nos últimos anos. Além do combate aos jihadistas, o Mali enfrentou recentemente uma escalada das hostilidades por grupos armados, principalmente de etnia tuaregue.

"Esta aliança representará uma fusão de esforços militares e econômicos entre as três nações", afirmou Abdoulaye Diop, Ministro da Defesa do Mali, em uma entrevista coletiva. "Nossa prioridade é combater o terrorismo em nossos territórios."

A carta do pacto estabelece que "qualquer ataque à soberania e integridade territorial de uma ou mais partes signatárias será considerado uma agressão contra as outras partes", com a possibilidade de recurso à força armada para assistência individual ou coletiva.

Níger: "Conciliação política parece ser difícil" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O terrorismo como problema central comum

Os três Estados já foram membros da força conjunta G5 Sahel, apoiada pela França e que inclui o Chade e a Mauritânia. Essa força foi criada em 2017 para combater grupos islâmicos na região. No entanto, as relações com a França e os três Estados se deterioraram desde os golpes de Estado ocorridos.

O terrorismo tem sido uma preocupação central para o Mali, Burkina Faso e Níger, todos localizados na região do Sahel, na parte sul do deserto do Sara. Há anos, essas nações têm sido alvo de grupos terroristas islâmicos que realizam ataques violentos contra civis e expandem seu domínio territorial. No Níger, os militares governam desde julho, enquanto no Burkina Faso estão no poder desde o ano passado, e no Mali ocorreu o mais recente golpe de Estado em 2021.

Os três Estados têm se afastado da França, ex-potência colonial, que anteriormente fornecia assistência militar na região. O Mali também conta com a presença de mercenários do grupo russo Wagner em sua luta contra os terroristas.

As relações com a França e os três Estados se deterioraram desde os golpes de Estado ocorridos. Foto: BOUREIMA HAMA/AFP/Getty Images

Segurança precária

A expulsão das organizações regionais e internacionais, juntamente com a criação da Aliança dos Estados do Sahel (AES), agravou ainda mais a situação de segurança na região. A retirada da missão de manutenção da paz da ONU MINUSMA do Mali até o final do ano tem levado ao aumento de ataques. Além disso, o conflito com os tuaregues separatistas no norte do Mali representa uma ameaça contínua.

Recentemente, dezenas de pessoas foram mortas durante a breve tomada de um campo militar pelos rebeldes tuaregues. Segundo informações do exército maliano, dez soldados e 46 combatentes inimigos perderam a vida durante o ataque perto de Bourem, com os rebeldes sobreviventes recuando para o norte. A situação de segurança precária continua a desafiar os esforços dos líderes militares da região.