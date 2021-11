O Benim, oficialmente República do Benim, é um país da região ocidental de África, cuja capital constitucional é a cidade de Porto-Novo. Cotonou é a sede do governo e a maior cidade do país.

O Benim é limitado a norte pelo Burkina Faso e pelo Níger, a leste pela Nigéria, a sul pela Enseada do Benim e a oeste pelo Togo. A sua língua oficial é o francês, sendo que no quotidiano os habitantes do país utilizam dezenas de línguas regionais. Neste país vivem mais de 40 grupos étnicos autóctones. A maioria dos beninenses seguem crenças tradicionais locais, além do cristianismo e islamismo. A moeda local é o franco CFA. O Benim, antiga República de Daomé, foi uma colónia francesa até 1960. O país é membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO - ECOWAS).