O Mali é um país da África Ocidental. A sua capital é Bamako e a língua oficial é o francês. Formado por oito regiões, a maioria dos seus habitantes vive no sul próximo dos rios Níger e Senegal.

O Mali é um país de território externo que faz fronteira com sete países: a norte é limitado pela Argélia, a leste pelo Níger, a oeste pela Mauritânia e Senegal e ao sul pela Costa do Marfim, Guiné e Burkina Faso. O norte é especialmente árido devido à ação do deserto do Saara. Em 1960, o Mali conquistou a sua independência em relação a França, juntamente com o Senegal, tornando-se a Federação do Mali. Um ano mais tarde, a Federação do Mali dividiu-se em dois países: Mali e Senegal. Em 1991, uma nova Constituição no país levou à criação do Mali como uma nação democrática, com um sistema pluripartidário. O Mali é membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO - ECOWAS).