Omar Marmoush - VfL Wolfsburg

Após duas épocas consecutivas por empréstimo no St. Pauli e Stuttgart, pode ser a época em que o avançado egípcio brilhe no Wolfsburg. O jogador de 23 anos tornou-se uma parte fundamental dos Faraós no palco internacional, agora é o momento de reclamar o seu lugar na equipa de Niko Kovac.