África do Sul constrói muro na fronteira com Moçambique

A África do Sul está a construir um muro na fronteira com Moçambique para tentar travar o contrabando. A primeira fase do projeto estimado em mais de 5 milhões de euros é a colocação de cerca de 8 quilómetros das chamadas barreiras de Nova Jersey - de betão armado - entre o limite do Parque das Terras Húmidas de Isimangaliso e o limite oeste do Parque dos Elefantes de Tembe, do lado da província sul-africana de KwaZulu-Natal.

"Estão em curso diversas iniciativas a serem implementadas com o Governo, e em coordenação com as Forças Armadas e a Polícia", explicaBheki Ntuli, diretor provincial dos Transportes e Segurança Comunitária de KwaZulu-Natal."Estamos também a abrir trincheiras ao longo da fronteira e a levar a cabo a edificação de um murro naquela área", afirma o responsável.

Estancar a criminalidade

A região de Josini, que faz fronteira com Moçambique, tem registado nos últimos tempos um aumento da criminalidade, desde furtos de viaturas a assaltos a casas por parte de sindicatos do crime. A insegurança desencadeou manifestações que forçaram as visitas dos Presidentes Jacob Zuma e Cyril Ramaphosa nos últimos anos.

Para além de assaltos, a região é usada como corredor de bens furtados na cidade de Durban e outros pontos do país e posteriormente enviados para Moçambique. "Isto tem um grande impacto, ao ponto de muita gente não estar interessada e motivada em emergir como empresários, isto porque ninguém quer tornar-se vitima destes sindicatos [do crime]", adianta Donald Hadebe, Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Josini.

Bheki Ntuli, diretor provincial dos Transportes e Segurança Comunitária de KwaZulu-Natal, defende que a infraestrutura implementada por cerca de 40 trabalhadores locais também irá estancar a entrada ilegal de estrangeiros no país, outro mal a ser combatido na região.

Reforço da vigilância

Dados da polícia sul-africana indicam que cerca de 22 mil carros são roubados anualmente e que grande parte é contrabandeada para países vizinhos através das fronteiras terrestres, com Moçambique, eSwatini e Zimbabué a liderarem a lista de destinos.

Para além do muro fronteiriço em construção, as autoridades sul-africanas enviaram um grande contingente militar e policial para a patrulha da fronteira e requalificaram a esquadra de Josini, como medidas de combate ao crime transfronteiriço.

O governador da província de KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, admitiu recentemente que o projeto será estendido a outras áreas da província, "apesar da redução de veículos roubados e contrabandeados para Moçambique".

"Como Governo provincial, tomámos a decisão de vedar outras regiões que têm sido usadas como pontos de travessia de carros para fora da África do Sul", afirmou.

O Ministério sul-africano enviou funcionários sénior ao terreno que ,de forma contínua, monitorizam o progresso do projeto de barreiras modificadas de Nova Jersey.