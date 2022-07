Gidan sarauta: Taron kungiyar G7 a Schloss Elmau

Otel a cikin otel don muradun taron G7

A 2015, Schloss Elmau ya kaddamar da wani bangaren oten din a matsayin na G7 mai suna "The Retreat." Yana da nisan mita 100 daga ainihin otel din "The Hideaway," mai dauke da kananan gidaje 47, wanda ke bai wa shugabannin duniya damar su kasance da junansu. A taron G7, kowane shugaban kasa zai samu dakunan sauka tare da mataimakansa. Kana saura su zauna a "The Hideaway."