Журналістам повертають доступ до Верховної Ради України

Доступ журналістів до українського парламенту відновлять з обмеженнями кількості акредитацій, які існували за часів пандемії.

Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради з обмеженнями, подібними до часів пандемії. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний під час круглого столу "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту", цитує "Укрінформ" у середу, 1 травня.

"Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті", - зазначив Штучний.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що в умовах війни потрібно ретельно верифікувати журналістів, яким буде наданий доступ до засідань і кулуарів. В управлінні державної охорони заявили, що до повномасштабного російського вторгнення акредитацію в Верховній Раді мали чотири тисячі журналістів.

Після вторгення РФ парламент працює в закритому режимі

Відсутність доступу журналістів до Верховної Ради шкодить демократії, наголошували у лютому 2024 року у спільному зверненні до парламенту представники українських медіа та громадських організацій. У заяві також закликали повернути завчасну публікацію списку законопроєктів, які плануються до розгляду.

З 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, журналісти не мають доступу до роботи в будівлі Верховної Ради з міркувань безпеки. Також через війну обмежили доступ до частини інформації на сайті Ради та парламентських комітетів.

У вересні 2022 року парламент прийняв постанову щодо заборони трансляцій засідань на період воєнного стану. Відеозаписи із відстроченням викладають на ютубі.

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