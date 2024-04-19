Генштаб звільнив речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк

Раніше українські та іноземні медійники звернулися з вимогою замінити Гуменюк "компетентнішою особою".

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) звільнив Наталію Гуменюк з посади речниці Сил оборони півдня України.

"Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024", - йдеться у повідомленні Генштабу у п'ятницю, 19 квітня.

Також повідомляється, що наразі "триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня". "Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", - додали в Генштабі.

Читайте також:Новим командувачем ОК "Південь" став генерал Шаповалов

Нагадаємо, що 16 квітня Інститут масової інформації (ІМІ) оприлюднив текст звернення, яке підписали майже 160 представників українських та іноземних засобів масової інформації. У ньому вони звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з вимогою усунути Гуменюк від керування комунікаціями, замінивши її "компетентнішою особою".

За словами медійників, Гуменюк "відлякала" з напрямку журналістів, чим відвернула увагу суспільства". "Це позначається і на рівні обороноздатності регіону, і на допомозі громадам регіону від міжнародної спільноти", - йдеться у заяві.

Сама Гуменюк назвала закиди медійників безпідставними.