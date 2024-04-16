Новим командувачем ОК "Південь" став генерал Шаповалов

Геннадій Шаповалов у минулому був командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, а в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Тепер він очолив ОК "Південь" ЗСУ,

Новим командувачем військами оперативного командування (ОК) "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Про це повідомляється у дописі на сторінці ОК "Південь" у Facebook у вівторок, 16 квітня.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області, зазначається у дописі. У 2000 році він з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012 - з відзнакою Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України.

"Пройшовши всі сходинки військової кар'єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала", - йдеться у повідомленні командування.

Читайте також: Новим командувачем ОК "Захід" став Володимир Шведюк

Також в ОК "Південь" зазначили, що Шаповалов закінчив Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також новий командувач закінчив Військовий коледж армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

"Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!", - цитуються у повідомленні слова Геннадія Шаповалова.

Нагадаємо, 12 квітня генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив, що залишив посаду командувача ОК "Південь". Він був призначений на посаду начальника Військової академії у Одесі.