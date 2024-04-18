Медійники вимагають звільнення речниці ОК "Південь" Гуменюк

Майже 160 українських та іноземних журналістів вимагають зняти з посади речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк. Вони стверджують, що дії Гуменюк заважають повноцінно висвітлювати події на південному напрямку.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова отримав звернення від українських та іноземних представників засобів масової інформації з вимогою звільнити керівницю об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування (ОК) "Південь" ЗСУ Наталю Гуменюк. Про це у четвер, 18 квітня, у Facebook повідомив голова комітету Ярослав Юрчишин.

Медійники стверджують, що дії Гуменюк перешкоджають їхній роботі на південному напрямку, наголосив Юрчишин. За словами нардепа, звернення розглянуть на наступному засіданні комітету, а сам він пропонуватиме звернутися до Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Я повністю підтримую думку, що безпека наших військових - це перший пріоритет. Однак саме ми маємо давати можливість висвітлювати російські злочини та подвиги наших захисників і захисниць. Якщо ми не будемо говорити про війну - про неї світу розкаже ворог. І подача інформації буде точно не на нашу користь", - зазначив він.

Як медійники пояснюють вимогу звільнити Гуменюк

Інститут масової інформації (ІМІ) у вівторок, 16 квітня, оприлюднив текст звернення, яке вже підписали 160 представників українських та іноземних засобів масової інформації. У ньому вони звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з вимогою усунути Гуменюк від керування комунікаціями, замінивши її "компетентнішою особою".

Також підписанти вимагають забезпечити доступ до районів Херсонської області та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події у контексті війни Росії проти України.

"Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину: знищують Херсон, перетворили на руїни місто Берислав, водночас українські військові стійко відбивають їхні атаки. Але ні першого, ні другого не бачать ані українці, ані світ, - заявивили медійники. - Ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України".

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Найбільш кричущим випадкомобмеження їхньої роботи медійники назвали заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день руйнування Каховської ГЕС. "Тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських "воєнкорів", адже від нас інформація була майже відсутня", - йдеться у заяві.

Медійники наголошують, що попри офіційне роз'яснення головнокомандувача, які саме об'єкти й райони зосередження військ належать до "червоної зони", у комінаційному секторі "Півдня" оголосили "червоними" всі громади, розташовані на річці Дніпро та Чорному морі, і за такими правилами медіа мали працювати півтора року.

За словами медійників, Гуменюк "відлякала" з напрямку журналістів, чим відвернула увагу суспільства". "Це позначається і на рівні обороноздатності регіону, і на допомозі громадам регіону від міжнародної спільноти", - йдеться у заяві.

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Гуменюк каже, що закиди медійників не мають доказів

Наталія Гуменюк, коментуючи в ефірі "Радіо Свобода" ці закиди, наголосила, що у заяві медійників "зазначені факти без жодного доказу". "Жодного порушення 73-го наказу з боку Центру стратегічних комунікацій об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня не було допущено. Всі заходи, які відбувалися, виконувалися абсолютно в веденні і у відповідності до розпоряджень вищих штабів і відповідного наказу, який передбачає такий порядок дій. Висвітлення відбувалося навіть у надскладних умовах", - заявила вона.

За її словами, "те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії з Каховською ГЕС - це абсолютна неправда". За її словами, всі пресофіцери на напрямку працювали "самовіддано, дуже оперативно і логічно", але з урахуванням "безпеки операції".

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