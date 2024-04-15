Новим командувачем ОК "Захід" став Володимир Шведюк

Бригадний генерал Володимир Шведюк очолив оперативне командування Сухопутних військ ЗСУ "Захід". Раніше він був начальником штабу угруповання Об'єднаних сил.

Оперативне командування (ОК) Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) повідомило в понеділок, 15 квітня, про призначення нового командувача - бригадного генерала Володимира Шведюка.

Шведюку 54 роки, він брав участь в Антитерористичній операції (АТО) на сході України, у 2018-2019 роках був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади, згодом до березня 2022 року служив заступником командувача сил територіальної оборони (ТРО), а потім був начальником штабу угруповання Об'єднаних сил.

Раніше ОК "Захід" очолював генерал-майор Сергій Літвінов. За повідомленнями ЗМІ, його призначили заступником начальника Національного університету оборони України.

Зміна командувача ОК "Південь"

12 квітня генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив, що залишив посаду командувача ОК "Південь", яку обіймав з серпня 2021 року. За даними ЗМІ, його перевели на посаду начальника Одеської військової академії.

Нагадаємо, що після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ в керівництві армії тривають кадрові перестановки.

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