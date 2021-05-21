Зміни клімату в 11 графіках

Про кліматичні зміни зараз говорять усі - у тому числі через саміт COP26 у Глазго. У графіках DW - важливі факти про те, як вже змінилася наша планета.
Світові лідери вже 26-й раз поспіль збираються на саміт у спробі зупинити причини та наслідки змін клімату. Наступні п'ять запитань і відповідей демонструють, наскільки наша планета вже змінилася.
Уряди держав світу роздають дедалі більше обіцянок трансформувати свою економіку так, щоби вона стала кліматично-нейтральною протягом наступних 10-30 років. Рівень викидів вуглецю стабілізується в Європі та Америці, однак зростає в Азії та Африці. Наведена нижче інфографіка показує, наскільки має змінитися економіка, щоби досягти поставлених цілей.
Самі по собі викиди - це лише частина проблеми. За останні десятиліття у країнах Азії спостерігається значне зростання кількості населення, яке призводить до більшого використання ресурсів.
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Якщо розглядати викиди CO2 з перспективи розподілу на душу населення, картина виходить вже зовсім інша. Враховуючи кількість населення, попереду йдуть не лише західні країни, такі як США та Австралія, але й країни в інших частинах світу - Росія, Саудівська Аравія, Оман, Катар та Монголія.
Тож хто має найбільше сприяти скороченню викидів? Експерти вважають, що не всі країни можна вважати однаково відповідальними і що економічну силу й добробут слід також брати до уваги.
Групування країн за доходами на душу населення (див. нижче) показує зв'язок між вищим рівнем доходу та вищими середніми обсягами викидів на душу населення. Також видно, що країни у кожній групі сильно відрізняються. У країнах з високим рівнем доходу і високим рівнем викидів, як Катар, викидають набагато більше CO2 на душу населення, ніж у таких країнах, як Німеччина та Франція, хоча вони перебувають у тій самій групі за рівнем доходів.
І хоча такі країни, як Індія та Китай, демонструють низькі показники викидів на душу населення, їхні рішення в питанні захисту клімату з огляду на значну кількість населення мають великий вплив.
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Враховуючи кореляцію між економічною силою та викидами CO2, не дивно, що саме промисловий сектор відповідає за левову частку (35 відсотків) від усіх викидів парникових газів, включаючи метан і оксид азоту, що викидаються в атмосферу.
Сільське, лісове господарство та зміни у землекористуванні разом становлять друге за величиною джерело викидів парникових газів (20 відсотків).
За останні два десятиліття щорічна кількість втраченого лісового покриву поступово збільшується. У 2020 році ліси найбільше вирубували в Росії, Бразилії та Сполучених Штатах Америки.
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Однак у порівнянні з 1990-2000 роками темпи вирубки лісів сповільнилися.
Вирубка лісів є проблематичною не лише тому, що CO2, який раніше накопичувався у ґрунті та у самих деревах, викидається в атмосферу, а й тому, що ліси та ґрунти поглинають CO2 з атмосфери. Вони дуже цінні у боротьбі зі зміною клімату.
Викиди CO2 від спалювання викопного палива зростали з перших днів індустріалізації. Однак Земля спершу поглинала їх природно, у цьому допомагали ліси й океани.
Але оскільки людство почало виробляти більше CO2 та інших парникових газів, ніж екосистема планети могла поглинати природним шляхом, більше цих викидів почало залишатися в атмосфері (червона сфера на наступній інфографіці).
Збільшення обсягу частинок CO2 затримує тепло сонячного світла в атмосфері, діючи як теплиця, у якій стає щоразу тепліше. У порівнянні з ХХ століттям - і, зокрема, за останні п'ять років - середня глобальна температура зросла майже на один градус Цельсія.
Ця зміна вимірюється шляхом обчислення різниці між температурами, що спостерігаються в певний час і в певному місці, і середнім історичним значенням для цього місця. Підвищення температури на один градус є середнім глобальним показником цих коливань.
Однак на місцевому рівні різниця може бути набагато більшою. Наприклад, середня температура серпня в Портленді на північному заході США з 1991 по 2020 роки становила близько 20 градусів. Однак унаслідок глобального потепління у Портленді дні стали спекотнішими. І 13 серпня 2021 року, наприклад, середньодобова температура сягала 30 градусів, що було надзвичайною температурною аномалією.
Того ж тижня незвичайні температури було зафіксовано в Іспанії, Тунісі, Росії, Індії, Камбоджі, Австралії та Аргентині - і це лише кілька прикладів.
Це збільшує температурну аномалію Землі і матиме потенційно далекоглядні наслідки - від нестерпної спеки до невдалого врожаю та зростання катаклізмів, таких як шторми та повені. Підвищення рівня моря є одним з найпомітніших наслідків. Високі температури провокують танення льодовиків, а це підвищує рівень води в океанах.
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Згідно з даними, зібраними Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), за останні 140 років рівень моря піднявся майже на 25 сантиметрів. Близько третини цього зростання сталося за останні 25 років.
Підвищення рівня моря відбувається у всьому світі, але ця тенденція посилюється в Арктиці, яка нагрівається швидше, ніж інші регіони.
Термічні властивості води, що дозволяють їй розширюватися, також сприяють підвищенню рівня моря.
Як це часто буває, щодо точних цифр триває дискусія. Хоча рівень води у більшості світових океанів і морів справді вже підвищився, деякі райони постраждали більше, ніж інші. Наприклад, у західній Канаді та на півночі Чилі заявляють про стабільність рівня або навіть відступ морів, а острівні країни в південній частині Тихого та Індійського океанів стають свідками тривожного підвищення рівня води, що загрожує цим країнам зникненням.
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Аби зупинити знищення лісів у світі, понад 100 країн домовилися залучити майже 20 мільярдів євро до 2025 року. До ініціативи приєдналися, зокрема, ЄС, США та Росія.
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