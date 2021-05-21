 Зміни клімату в 11 графіках | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.11.2021

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Світ

Зміни клімату в 11 графіках

Про кліматичні зміни зараз говорять усі - у тому числі через саміт COP26 у Глазго. У графіках DW - важливі факти про те, як вже змінилася наша планета.

Викиди промисловості на тлі заграви (символічне фото)

Понад сто років промислових та транспортних викидів CO2 в атмосферу змінили планету

Світові лідери вже 26-й раз поспіль збираються на саміт у спробі зупинити причини та наслідки змін клімату. Наступні п'ять запитань і відповідей демонструють, наскільки наша планета вже змінилася.

#1 Хто продукує найбільше викидів CO2?

Уряди держав світу роздають дедалі більше обіцянок трансформувати свою економіку так, щоби вона стала кліматично-нейтральною протягом наступних 10-30 років. Рівень викидів вуглецю стабілізується в Європі та Америці, однак зростає в Азії та Африці. Наведена нижче інфографіка показує, наскільки має змінитися економіка, щоби досягти поставлених цілей.

Глобальні викиди CO2 (інфографіка)

Самі по собі викиди - це лише частина проблеми. За останні десятиліття у країнах Азії спостерігається значне зростання кількості населення, яке призводить до більшого використання ресурсів.

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Якщо розглядати викиди CO2 з перспективи розподілу на душу населення, картина виходить вже зовсім інша. Враховуючи кількість населення, попереду йдуть не лише західні країни, такі як США та Австралія, але й країни в інших частинах світу - Росія, Саудівська Аравія, Оман, Катар та Монголія.

Data visualization COP26 UKR

Тож хто має найбільше сприяти скороченню викидів? Експерти вважають, що не всі країни можна вважати однаково відповідальними і що економічну силу й добробут слід також брати до уваги.

Групування країн за доходами на душу населення (див. нижче) показує зв'язок між вищим рівнем доходу та вищими середніми обсягами викидів на душу населення. Також видно, що країни у кожній групі сильно відрізняються. У країнах з високим рівнем доходу і високим рівнем викидів, як Катар, викидають набагато більше CO2 на душу населення, ніж у таких країнах, як Німеччина та Франція, хоча вони перебувають у тій самій групі за рівнем доходів.

Викиди CO2 на душу населення: інфографіка

І хоча такі країни, як Індія та Китай, демонструють низькі показники викидів на душу населення, їхні рішення в питанні захисту клімату з огляду на значну кількість населення мають великий вплив.

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#2 Які основні джерела викидів парникових газів?

Враховуючи кореляцію між економічною силою та викидами CO2, не дивно, що саме промисловий сектор відповідає за левову частку (35 відсотків) від усіх викидів парникових газів, включаючи метан і оксид азоту, що викидаються в атмосферу.

Викиди парникових газів за секторами: інфографіка

Сільське, лісове господарство та зміни у землекористуванні разом становлять друге за величиною джерело викидів парникових газів (20 відсотків).

За останні два десятиліття щорічна кількість втраченого лісового покриву поступово збільшується. У 2020 році ліси найбільше вирубували в Росії, Бразилії та Сполучених Штатах Америки.

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Вирубка лісів у світі за роками: інфографіка

Однак у порівнянні з 1990-2000 роками темпи вирубки лісів сповільнилися.

Глобальні втрати лісу за десятиліття: інфографіка

Вирубка лісів є проблематичною не лише тому, що CO2, який раніше накопичувався у ґрунті та у самих деревах, викидається в атмосферу, а й тому, що ліси та ґрунти поглинають CO2 з атмосфери. Вони дуже цінні у боротьбі зі зміною клімату.

#3 Як змінювалися викиди CO2 протягом останніх століть?

Викиди CO2 від спалювання викопного палива зростали з перших днів індустріалізації. Однак Земля спершу поглинала їх природно, у цьому допомагали ліси й океани.

Але оскільки людство почало виробляти більше CO2 та інших парникових газів, ніж екосистема планети могла поглинати природним шляхом, більше цих викидів почало залишатися в атмосфері (червона сфера на наступній інфографіці).

Куди йдуть людські викиди CO2: інфографіка

#4 Наскільки планета вже потепліла?

Збільшення обсягу частинок CO2 затримує тепло сонячного світла в атмосфері, діючи як теплиця, у якій стає щоразу тепліше. У порівнянні з ХХ століттям - і, зокрема, за останні п'ять років - середня глобальна температура зросла майже на один градус Цельсія.

Як нагрівалася Земля упродовж останніх десятиріч: інфографіка

Ця зміна вимірюється шляхом обчислення різниці між температурами, що спостерігаються в певний час і в певному місці, і середнім історичним значенням для цього місця. Підвищення температури на один градус є середнім глобальним показником цих коливань.

Однак на місцевому рівні різниця може бути набагато більшою. Наприклад, середня температура серпня в Портленді на північному заході США з 1991 по 2020 роки становила близько 20 градусів. Однак унаслідок глобального потепління у Портленді дні стали спекотнішими. І 13 серпня 2021 року, наприклад, середньодобова температура сягала 30 градусів, що було надзвичайною температурною аномалією.

Того ж тижня незвичайні температури було зафіксовано в Іспанії, Тунісі, Росії, Індії, Камбоджі, Австралії та Аргентині - і це лише кілька прикладів.

Серпень 2021 року: незвичайна спека спостерігалася по всьому світу (інфографіка)

Це збільшує температурну аномалію Землі і матиме потенційно далекоглядні наслідки - від нестерпної спеки до невдалого врожаю та зростання катаклізмів, таких як шторми та повені. Підвищення рівня моря є одним з найпомітніших наслідків. Високі температури провокують танення льодовиків, а це підвищує рівень води в океанах.

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#5 Наскільки рівень моря вже підвищився?

Згідно з даними, зібраними Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), за останні 140 років рівень моря піднявся майже на 25 сантиметрів. Близько третини цього зростання сталося за останні 25 років.

Підвищення рівня моря за останні десятиліття внаслідок глобального потепління: інфографіка

Підвищення рівня моря відбувається у всьому світі, але ця тенденція посилюється в Арктиці, яка нагрівається швидше, ніж інші регіони.

Термічні властивості води, що дозволяють їй розширюватися, також сприяють підвищенню рівня моря.

Зменшення обсягу антарктичного морського льоду: інфографіка

Як це часто буває, щодо точних цифр триває дискусія. Хоча рівень води у більшості світових океанів і морів справді вже підвищився, деякі райони постраждали більше, ніж інші. Наприклад, у західній Канаді та на півночі Чилі заявляють про стабільність рівня або навіть відступ морів, а острівні країни в південній частині Тихого та Індійського океанів стають свідками тривожного підвищення рівня води, що загрожує цим країнам зникненням.

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    Автор: Мартін Кюблер


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