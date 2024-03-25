ЗМІ: У Києві знайдено уламки російських ракет "Циркон"

РФ під час удару по Києву 25 березня використала свої найновіші ракети ЗМ22 "Циркон", пишуть "УП" та "Defense Express". Після лютневої атаки наразі стали доступні значно інформативніші уламки ракети.

Російська Федерація під час удару по Києву у понеділок, 25 березня, використала свої найновіші ракети ЗМ22 "Циркон". Як пише видання "Defense Express" з посиланням на джерела, ця атака на столицю стала другою з використанням саме цієї ракети після удару 7 лютого.

При цьому, якщо після лютневого удару від ракети залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів, то наразі стали доступні значно інформативніші уламки "Циркона", додає "Defense Express".

"Вони дозволять провести глибший аналіз, дати точну відповідь на тип двигуна, систему наведення, використанні матеріали тощо. Загалом це доволі значний об'єм інформації, який дозволить оцінити реальні можливості "Циркону" та рівень технологій, який наразі досяжний РФ для створення своєї найбільш втаємниченої ракети", - зазначає видання.

Читайте також: Росіяни били 7 лютого ракетою "Циркон" по Києву - ЗМІ

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела також повідомило про те, що під час атаки на Київ 25 березня Росія використала ракети "Циркон", про що свідчить маркування, характерне лише для такого типу зброї. Також "УП" вказує на те, що окремі уламки ракет мають маркування, які кажуть про виробництво у 2022 році. Крім того, окремі частини, які знаходять у різних районах Києва, збігаються із частинами, які залишились після попередньої атаки "Цирконом".

Досі не було жодного фото ракети ЗМ22 "Циркон", лише малоякісні відео з її пуском від міністерства оборони РФ. Згідно з заявленими тактико-технічними характеристиками, ракета "Циркон" розроблялася як протикорабельна гіперзвукова ракета, що спроможна розвивати швидкість до 8-9 швидкостей звуку. Заявлена дальність цієї ракети - 600-1500 кілометрів, маса бойової частини близько 300-400 кілограмів, а довжина ракети 8-10 метрів.

Нагадаємо, що вдень 25 березня Росія вдарила двома балістичними ракетами по Києву, сили протиповітряної оборони (ППО) збили їх, проте уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Уламки однієї з ракет, випущених російськими військами, зруйнували частину центрального корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука у Печерському районі столиці. Поки відомо про 10 постраждалих внаслідок атаки.