Ракета зруйнувала будівлю мистецької академії у Києві

Внаслідок падіння уламків ракети РФ у Києві постраждала будівля Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Постраждала завідувачка лабораторії. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до семи.

Уламки однієї з ракет, випущених російськими військами по Києву у понеділок, 25 березня, зруйнувала частину центрального корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, повідомило міністерство культури та інформаційної політики.

Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.

Травмовано завідувачку лабораторії академії. Її госпіталізували.

Кількість постраждалих зросла до семи

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, загальна кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до семи: двоє ушпиталені, у ще п'ятьох - гостра реакція на стрес.

Київська міська прокуратура зазначає, що під завалами зруйнованої будівлі у Печерському районі будівлі можуть бути люди. Ймовірно, ідеться саме про будівлю академії, яка знаходиться у цьому районі столиці.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).