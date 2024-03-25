Ракета зруйнувала будівлю мистецької академії у Києві

Ракета зруйнувала будівлю мистецької академії у Києві25 березня 2024 р.
Уламки однієї з ракет, випущених російськими військами по Києву у понеділок, 25 березня, зруйнувала частину центрального корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, повідомило міністерство культури та інформаційної політики.
Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.
Травмовано завідувачку лабораторії академії. Її госпіталізували.
Кількість постраждалих зросла до семи
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, загальна кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до семи: двоє ушпиталені, у ще п'ятьох - гостра реакція на стрес.
Київська міська прокуратура зазначає, що під завалами зруйнованої будівлі у Печерському районі будівлі можуть бути люди. Ймовірно, ідеться саме про будівлю академії, яка знаходиться у цьому районі столиці.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).