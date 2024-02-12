Росіяни били 7 лютого ракетою "Циркон" по Києву - ЗМІ

Під час ракетної атаки по Києву війська Росії застосували, найімовірніше, гіперзвукову ракету "Циркон", повідомляють ЗМІ з посиланням на експертів Інституту судових експертиз.

Війська Росії, найімовірніше, запускали ракету "Циркон" під час проведеного 7 лютого ракетного удару українській столиці. Про це повідомила низка українських і міжнародних ЗМІ, зокрема, інформагенція Reuters з посиланням на дані директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна, опубліковані на Telegram-каналі, що підписаний його іменем .

"За попередньою інформацією, дійсно є факт використання ракети 3М22 Циркон. Про це свідчить маркування на частинах і уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості типу зброї", - йдеться в оприлюдненому в Telegram-каналі дописі, який цитують ЗМІ.

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"Специфічні маркування мають частини й уламки реактивного двигуна та рульових механізмів", - додається в дописі. Показово, що ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22, тобто буква може відрізнятися, але загальне маркування для ракет - 3М22, стверджує автор допису.

У Telegram-каналі також згадується й те, що на кількох уламках ракети було виконано напис 3Л22 за допомогою лазерного гравіювання і методом тиснення, що свідчить про конкретний вузол із конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю саме ракети "Циркон", запевняє автор допису. Решта маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових - 2023-2024 роки, тобто ракета була зібрана нещодавно, йдеться в дописі.

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"Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, проте вже можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим (...) тактико-технічним характеристикам", зазначив автор допису в tg.

На момент виходу публікації DW не вдалося верифікувати, чи справді згаданий у повідомленнях ЗМІ Telegram-канал належить директору КНДІСЕ Олександру Рувіну.

Аналітики Defense Express теж вказували на застосування ракет "Циркон" під час удару 7 лютого

Показово, що ввечері 7 лютого український спеціалізований портал Defense Express припустив у відповідній публікації , що РФ могла застосували під час ракетної атаки на Україну 7 лютого ракету ЗМ22 "Циркон". Автори публікації Defense Express аргументували своє припущення наявними на той момент фотоматеріалами з уламками з місця падіння ракети. Приміром, на одному з фото уламків було маркування - 3М22, що відповідає саме цій ракеті, вказували військові аналітики.

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Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не зміг тоді підтвердити в ефірі телемарафону, що виявлені в Києві фрагменти й справді могли належати такій ракеті. Примітно, що у зведенні Командування Повітряних сил за 7 лютого серед перехоплених тоді ракет значилися лише крилаті ракети типу Х-555/101 та "Калибр". Хоча у Повітряних силах офіційно, у межах інформування про загрози, о 07:46 повідомляли про наближення швидкісної ракети на Київ, випущеної з Криму.

Також у виданні, що посилалося на власні неназвані джерела, стверждували, що війська РФ застосовували й раніше ракети зі схожими виявленими фрагментами.

"Циркон" - протикорабельна звукова ракета, яку росіяни досі не прийняли на озброєння

Згідно з заявленими тактико-технічними характеристиками, ракета "Циркон" розроблялася як протикорабельна гіперзвукова ракета, що спроможна розвивати швидкість швидкість до 8-9 швидкостей звуку. Заявлена дальність цієї ракети - 600-1500 кілометрів, маса бойової частини близько 300-400 кг, а довжина ракети 8-10 метрів.