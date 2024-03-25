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Кількість постраждалих від удару РФ по Києву зросла до 10

Дмитро Шварц
25 березня 2024 р.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі мистецької академії. Президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше ППО.

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Наслідки ракетного удару РФ по Києву, 25 березня 2024 року
Наслідки ракетного удару РФ по Києву, 25 березня 2024 рокуФото: Gleb Garanich/REUTERS

Внаслідок ракетного удару Російської Федерації по Києву у понеділок, 25 березня, постраждало 10 людей, про що у Telegram повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі", - зазначив мер.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по Києву. "Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що вдень 25 березня Росія вдарила двома балістичними ракетами по Києву, сили протиповітряної оборони (ППО) збили їх, проте уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Уламки однієї з ракет, випущених російськими військами, зруйнували частину центрального корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука у Печерському районі столиці.

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