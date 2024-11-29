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ЗМІ ідентифікували майже 81 тисячу загиблих військових РФ

Роман Сулима | Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Журналісти російської служби BBC спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів на підставі відкритих даних встановили імена 80 973 російських військових, які загинули з початку вторгнення Росії в Україну.

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Похорони російського військовослужбовця, який загинув на війні РФ проти України (фото з архіву)
Похорони російського військовослужбовця, який загинув на війні РФ проти УкраїниФото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

Російська служба ВВС, видання "Медіазона" і команда волонтерів встановили станом на п'ятницю, 29 листопада, імена 80 973 російських військових, які загинули в ході війни РФ проти України з лютого 2022 року. За оцінками журналістів, реальне число загиблих з російської сторони може бути значно вищим.

Як уточнюють видання, дані для статистики були взяті з відкритих джерел. "В Росії щодня публікуються нові імена загиблих і фотографії з похоронів. Найчастіше прізвища називають голови російських регіонів або представники районних адміністрацій, місцеві ЗМІ та навчальні заклади, де раніше вчилися загиблі, а також родичі", - йдеться в матеріалі.

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Журналісти обох видань і волонтери ведуть та оновлюють такий список від початку російського вторгнення в Україну. "Підтвердженням загибелі ми вважаємо публікацію в російському офіційному джерелі або ЗМІ, публікації родичів або пости в інших джерелах, якщо вони супроводжуються фотографіями поховання", - пояснюють видання.

ЗМІ: Більше половини зі списку не числилися в лавах армії РФ на початку війни

Згідно з дослідженням, близько 52 відсотків загиблих не були пов'язані з російською армією на момент початку повномасштабної війни РФ проти України. До цієї категорії журналісти та волонтери віднесли тих, хто підписав контракт із міноборони РФ після початку війни. В оновленому зведенні вони зафіксували, що "стрімке зростання втрат" серед військовослужбовців-добровольців триває - їхня частка становить 22 відсотки від загальної кількості підтверджених втрат, тоді як рік тому добровольці становили лише 14 відсотків від загальної кількості втрат. Багато добровольців гинуть протягом двох-чотирьох тижнів після відправлення на фронт, йдеться у матеріалі.

Своєю чергою, частка засуджених, яких завербували на війну в колоніях, у загальній кількості втрат знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26 відсотків усіх втрат, а зараз - 18 відсотків. При цьому Російська служба ВВС зазначає, що не вдалося точно визначити, як саме потрапили на фронт 28 відсотків ідентифікованих загиблих.

У лідери за кількістю підтверджених втрат серед російських регіонів нині вийшли Башкортостан, Татарстан та Свердловська область. За кількістю втрат "на душу населення" лідирують Тува, Бурятія та Алтай, а найнижчі показники смертності спостерігаються у Москві та Санкт-Петербурзі. "Наші підрахунки показують, що чоловік із Туви має у дев'ять разів більше шансів загинути на війні, ніж житель Москви", - пишуть журналісти.

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Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 29 листопада, втрати російської сторони з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять 738 660 військових - вбитими і пораненими. Лише за останню добу в Генштабі ЗСУ оцінюють втрати РФ в орієнтовно 2030 військових.

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