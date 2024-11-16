Зеленський: Просування РФ на фронті сповільнюватиметься

Рекордну кількість втраченої території на сході у жовтні Зеленський пояснив недоукомплектованістю бригад і військовими, і зброєю. Проте, за його словами, наступ РФ сповільнюється через великі втрати.

Просування військ РФ на деякий напрямках фронту сповільнюватиметься, оскільки зазнає щодня на полі бою великих втрат. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського Радіо, оприлюдненому в суботу, 16 листопада.

"У них втрат - 1,5-2 тисячі на день, поранених і вбитих. Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами. І на деяких напрямках вже видно, як уповільнилось просування. Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади, які ми так довго чекаємо", - сказав він.

Водночас він визнав складну ситуацію на сході України. Там, за даними аналітичного проєкт DeepState , за жовтень війська РФ окупували близько 490 квадратних кілометрів території, що стало рекордом за період контрнаступу російських сил з жовтня 2023 року. Успіхи росіян на фронті Зеленський пояснив повільною комплектацією бригад підготовленими кадрами та забезпеченням зброєю.

"Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі", - зазначив Зеленський. Прогалини у забезпеченні зброєю Україна закривала внутрішнім виробництвом, "але не все", додав він.

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Зеленський про необхідність ротації

Водночас Зеленський наголосив, що на сході позиції тримають "дуже сильні" бригади, військові яких воюють довго та потребують ротації. "На їхні місця повинні приходити інші бригади. Уявіть, вони не укомплектовані. Просто кинути їх, як м'ясо? Як "рускі"? Ніхто цього не хоче. Тому хлопці втомлюються, відходять", - констатував Зеленський. Він додав, що військове керівництво погоджує відхід з позицій, адже для України "передусім - людина, а потім - земля".

Зеленський наголосив, що коли відбуватиметься ротація та на зміну втомленим бійцям приходитимуть бригади "озброєні та готові до навали", війська РФ будуть "в позиції, у якій на сході перебуваємо ми".

Водночас президент України заперечив, що за останній рік в умовах браку ресурсів створювалися нові бригади. Натомість зауважив, що були сформовані підрозділи резерву на основі військових з бойовим досвідом. "Навколо них - ті, хто мобілізувався. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою. Всі ці розмови про нові бригади - щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її "новою". Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад", - наголосив він.

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