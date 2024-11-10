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РФ у жовтні понесла рекордні втрати на фронті - Лондон

Дмитро Шварц
10 листопада 2024 р.

РФ у жовтні втрачала щодня по 1500 солдатів убитими та пораненими, заявив начальник штабу оборони Великобританії. Це був найгірший місяць за втратами з початку повномасштабного вторгнення.

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Кладовище найманців ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї (архівне фото)
За словами Радакіна, російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в УкраїнуФото: REUTERS

Російська армія у жовтні в середньому втрачала щодня по 1500 військових убитими та пораненими, заявив начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін у неділю, 10 листопада, в інтерв'ю BBC.

За його словами, російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну. Жовтень був найгіршим місяцем для РФ за втратами з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, зазначив Радакін.

"Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими або пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - сказав він.

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Втрати відбуваються "за крихітні клаптики землі"

За його словами, в той час як Росія здобуває перемоги і чинить тиск на Україну, вона несе втрати "за крихітні клаптики землі". А державні видатки РФ на війну, які становлять понад 40 відсотків усіх державних витрат, є "величезним виснаженням" для Росії, переконаний Радакін.

Оскільки обрання президентом США Дональда Трампа ставить під сумнів подальшу підтримку України з боку США, Радакін заявив, що західні союзники будуть з нею "стільки, скільки буде потрібно". "Це послання, яке повинен засвоїти президент Путін, і запевнення для (президента України Володимира. - Ред.) Зеленського", - сказав він.

Що відбувається на окупованих РФ територіях?

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