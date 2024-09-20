ЗМІ підтвердили загибель в Україні 70 тисяч солдатів РФ

BBC, "Медіазона" та волонтери встановили імена понад 70 000 російських солдатів, які загинули під час вторгнення в Україну. Кожен п'ятий - контрактник, що приєднався до армії РФ уже після початку війни.

BBC спільно з російським виданням "Медіазона" та командою волонтерів на основі відкритих даних станом на середину вересня встановили імена понад 70 тисяч російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це ідеться в публікаціях названих ЗМІ у п'ятницю, 20 вересня.

За даними видань, кожен п'ятий загиблий є таким, хто підписав контракт із російською армією чи Росгвардією вже після початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року.

Також вказується, що некрологи демонструють, як змінився образ середнього російського бійця за час вторгнення.

"Якщо у 2022 році типовому військовослужбовцю, чия загибель була підтверджена, було близько 21 року, і він був контрактником, який служив у елітних підрозділах: спецназі, ВДВ чи морській піхоті, то сьогодні на фронт дедалі частіше вирушають чоловіки у віці 40, 50 і навіть 60 років, найчастіше без бойового досвіду та спеціальної підготовки", - зазначає BBC.

Реальна кількість загиблих може перевищити 155 тисяч

З початку вторгнення Росія втратила в Україні 4104 офіцери, включаючи сім генералів та ще 458 осіб у званні від підполковника та вище. Серед загиблих офіцерів - 1142 елітних спеціалісти командної ланки . Втрата саме цих офіцерів може бути для російської армії найбільш чутливою і важковідновною, вважають опитані BBC експерти.

Реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити за відкритими джерелами. Опитані виданнями військові фахівці припускають, що "наш аналіз російських цвинтарів, військових меморіалів та некрологів може охоплювати від 45% до 65% реальної кількості загиблих".

"З урахуванням наведеної вище оцінки, реальна кількість загиблих з російського боку може бути в діапазоні від 107864 до 155804 осіб, які загинули в бою", - додає BBC.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) станом на ранок 20 вересня оцінював втрати особового складу російської армії у 639480 осіб.

Нагадаємо, що на кінець серпня "Медіазона" та Російська служба BBC підтвердили кількість загиблих російських військових на рівні щонайменше 66 471 осіб.

На пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що на той час загинула 31 тисяча українських військових. Тим часом український проєкт UALosses, що публікує списки загиблих українських військових на основі відкритих даних, повідомив про 60 644 полеглих військових за період з 24 лютого 2022 до 20 вересня 2024 року.

Ні Росія, ні Україна не озвучують офіційно свої бойові втрати.