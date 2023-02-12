Землетрус: в ООН визнали провал у допомозі Ідлібу

В ООН визнали, що надати допомогу постраждалим від землетрусів у частині Сирії, що контролюється повстанцями, не вдалося. Тим часом кількість загиблих внаслідок стихійного лиха у Туреччині та Сирії перевищила 35 тисяч.

Організації об'єднаних націй (ООН) не вдалося надати допомогу постраждалим від землетрусів в північно-західній частині Сирії, яка контролюється повстанцями. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс у неділю, 12 лютого, пише dpa.

"Ми поки що підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо відчувають себе покинутими. Вони чекають на міжнародну допомогу, яка так і не надійшла", - написав Гріффітс у своєму Twitter.

ООН обіцяє виправитися

За його словами, він зобов'язаний "виправити цю невдачу якнайшвидше".

Раніше представники неурядової організації "Білі шоломи", які виконують рятувальну місію в регіонах Сирії, що перебувають під контролем повстанців, нарікали на брак підтримки.

Так, 10 лютого представник "Білих шоломів" розповів, що в регіон для надання допомоги прибули лише дві невеликі міжнародні команди добровольців, які не мають рятувального обладнання. Крім того, за його словами, в регіон не надходить жодна гуманітарна допомога від ООН.

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Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який працює у Лондоні і повідомляє про події з контрольованих повстанцями північних регіонів Сирії, зазначав, що одна партія допомоги від ООН прибула в регіон напередодні, однак у ній відсутні намети для укриття та обладнання для розбору завалів. Тим часом Туреччині надали підтримку 97 країн світу.

Крім того, як пише dpa, сім'ї загиблих у місті Джиндірес, розташованому в провінції Ідліб, перевернули прапор ООН догори дригом над зруйнованими землетрусом будівлями. У такий спосіб, за словами опозиційного активіста Усами Або Зайда, сирійці засудили відсутність допомоги з боку організації.

Загиблих у Туреччині та Сирії понад 35 тисяч

Рано вранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Цей землетрус став найпотужнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили країна пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

Через 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані. Станом на вечір 12 лютого вже відомо про понад 35 тисяч загиблих внаслідок стихії, з них - понад 30 тисяч лише в Туреччині, пише Associated Press.

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