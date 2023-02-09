Найбільш руйнівні землетруси: що про них відомо

Землетрус у Туреччині й Сирії магнітудою 7,8 бала став одним із найстрашніших стихійних лих за останнє сторіття. Утім, за цей період сталося багато дуже руйнівних землетрусів. Про найсильніші з них читайте в огляді DW.

Великий землетрус у Чилі 22 травня 1960 року

Тоді сейсмографи просто приголомшили дослідників, коли стрілка на шкалі магнітуди зупинилася на позначці 9,5 бала. Ніколи доти й ніколи відтоді прилади для вимірювання сейсмічної активності не фіксували таких сильних підземних поштовхів, як 22 травня 1960 року на південному узбережжі Чилі.

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Під час землетрусу на півдні Чилі, який увійшов в історію як Великий чилійський землетрус, дві континентальні плити зсунулися одна щодо одної більш ніж на 30 метрів і вивільнили величезну кількість енергії. Ця неймовірна енергія за лічені хвилини перетворила на руїни цілі міста і змінила рельєф цілого регіону.

Розломи землі внаслідок Великого чилійського землетрусу Фото: Getty Images/AFP

Тоді в уражених землетрусом районах Чилі загинуло за різними оцінками від 1,6 тисячі до шести тисяч людей, тож можна стверджувати, що регіон та й загалом країна порівняно легко відбулися з огляду на цей, мабуть, найстрашніший землетрус із задокументованих в історії людства. Згодом цунамі, спричинене потужними підземними поштовхами, забрало життя ще 130 людей в Японії й 61 особи на Гаваях.

27 березня 1964: Землетрус Страсної п'ятниці на Алясці

Хоча Великий чилійський землетрус лише побічно зачепив США, через чотири роки, на Страсну п'ятницю, частина території держави стала епіцентром другого найсильнішого землетрусу в історії людства та найпотужнішого із зафіксованих у Північній Америці. 27 березня 1964 року о 17:36 за місцевим часом Великий землетрус на Алясці магнітудою в 9,2 бала зруйнував і пошкодив інфраструктуру в південній і центральній її частинах.

Наслідки землетрусу Страсної п'ятниці на Алясці в місті Анкориджі Фото: U.S. Army

Але тоді американцям неабияк пощастило, адже у Страсну п'ятницю - святковий день - у школах не було занять і учнів, а багато підприємств і компаній було зачинено. Утім, у місті Анкориджі цілі вулиці просіли внаслідок украй потужних підземних поштовхів, які тривали довгих чотири хвилини, а прибережні поселення на островах поблизу Аляски згодом змило величезною хвилею цунамі. Тоді багато зі 139 жертв стихійного лиха загинули саме внаслідок смертоносних хвиль, спричинених землетрусом.

Зруйноване хвилями цунамі поселення рибалок на острові Кадьяк поблизу Аляски Фото: Getty Images/Central Press

26 грудня 2004: Цунамі в Індійському океані

Цунамі часто спричиняються землетрусами під водою або поблизу узбережжя. Найпідступніше в цьому явищі те, що породжені землетрусом могутні хвилі несуть смерть і руйнування за сотні й навіть тисячі кілометрів від епіцентру. Так було й під час Суматра-Андаманського землетрусу, що стався взимку 2004 року за 85 кілометрів від північно-західного узбережжя індонезійського острова Суматра, адже жертв від самого землетрусу не було.

Однак він передав свою смертоносну силу численним потужним хвилям, з яких деякі сягали 30 метрів, які забрали життя понад 240 тисяч людей у 14 країнах, що омиваються Індійським і Тихим океанами. Тодішній землетрус магнітудою 9,1 бала став не лише одним з найсильніших підземних поштовхів, зафіксованих сейсмографами, але й таким, що спричинив особливо велике число жертв.

Наслідки цунамі 2004 року на Філіппінах Фото: picture-alliance/AP Photo/G. Singh

Трагедія Фукусіми 11 березня 2011 року

Великий морський землетрус 11 березня 2011 року біля японського регіону Тохоку запам'ятався насамперед як найбільша ядерна катастрофа після аварії на ЧАЕС. Тодішній землетрус силою 9,1 бала за шкалою Ріхтера також спричинив руйнівне цунамі, що затопило територію площею понад 500 квадратних кілометрів уздовж тихоокеанського узбережжя Японії. Унаслідок подвійного стихійного лиха тоді загинуло близько 22 тисяч людей, а близько 400 тисяч будівель було повністю або частково зруйновано. Після того як атомна електростанція "Фукусіма-1" зазнала удару 14-метрової хвилі цунамі, сталося кілька аварій на реакторах, що призвело до потужного витоку радіації.

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Руйнування в японському містечку Оцуті після землетрусу й цунамі в березні 2011 року Фото: Asashi Shimbun/epa/dpa/picture alliance

Наслідком спричинених стихійним лихом серйозних аварій на АЕС "Фукусіма" стала зміна енергетичної політики кількох країн, зокрема, Німеччини, які вирішили взагалі відмовитися від використання ядерної енергетики й експлуатації АЕС.

Таншанський землетрус 28 липня 1976 року

Уночі 28 липня 1976 року смерть прийшла до сотень тисяч людей у Китаї. О 03:42 за місцевим часом землетрус магнітудою 7,1 майже повністю зруйнував велике китайське місто Таншан, в якому нині проживає понад сім мільйонів людей. Епіцентр землетрусу був розташований за 20 кілометрів на південний захід від Таншану, але підземні поштовхи відчувалися навіть у столиці Пекіні, тобто за 140 кілометрів звідти.

Унаслідок того землетрусу понад п'ять мільйонів будинків стали непридатними для проживання, а китайська влада офіційно повідомила про 242 тисяч загиблих. Однак, згідно з іншими оцінками, справжня кількість загиблих сягала 650 тисяч. Якщо це так, то Таншанський землетрус був найсмертоноснішим за останні 100 років і другим за числом жертв з задокументованих в історії людства.

Суцільна руїна - місто Таншан після землетрусу 28 липня 1976 року Фото: Imago/Xinhua

Землетрус у Ганьсу 16 грудня 1920 року

У 1920-х роках у Східній Азії сталося кілька потужних землетрусів. Землетрус у китайській провінції Ганьсу 16 грудня 1920 року, який забрав понад 200 тисяч життів, став найбільш руйнівним з цілої серії землетрусів того періоду. Це землетрус також увійшов в історію як землетрус Хайюань.

Підземні поштовхи магнітудою 7,8 застали людей зненацька о 20:06 за місцевим часом. В епіцентрі землетрусу в Центральному Китаї були зруйновані майже всі будинки. Також навколо епіцентру було багато зсувів ґрунту і розломів та тріщин у землі, подекуди величезні маси землі перекривали річки, й ті змінювали своє русло.

Провінцію Ганьсу трясе регулярно. На фото мешканка будинку сидить на руїнах своєї оселі після землетрусу 22 липня 2013 року Фото: AFP/Getty Images

Землетрус на Гаїті 12 січня 2010 року: коли лихо приходить до найбідніших

12 січня 2010 року, коли о 16:53 за місцевим часом земля затряслася на Гаїті. Тодішній землетрус силою 7,0 бала не був одним з найсильніших за останні 100 років, але він став одним з найбільш згубних.

Гаїті - й без того найбідніша країна Західної півкулі, виявилася абсолютно непідготовленою до стихійного лиха таких масштабів. У деяких регіонах Гаїті було зруйновано до 90 відсотків будинків. Ще й досі немає точних даних про кількість загиблих: за оцінками міжнародних організацій, число жертв тодішнього стихійного лиха коливається від 200 до 500 тисяч осіб.

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Попри міжнародну підтримку, гаїтянці, що потерпають від наслідків перенаселення та сваволі корумпованої еліти, досі не оговталися від катастрофи 2010 року.

Мешканці столиці Гаїті Порт-о-Пренс через кілька днів після землетрусу 12 січня 2010 року. Фото: Getty Images/AFP/J. Barret

Найруйнівніший землетрус з відомих людству - землетрус у Шеньсі

Коли придворні літописці китайського імператора виклали на папері свої сумні спостереження після 23 січня 1556 року, світ навколо них лежав у руїнах: "Подекуди земля тріснула і вирвалися потоки води [...]. В інших місцях міські стіни та будинки провалилися під землю. Або гори утворилися там, де раніше була рівнина. У деяких місцях було багато землетрусів за один день, в інших землетруси не вщухали протягом декількох днів".

Близько 830 тисяч підтверджених жертв - ось наслідок руйнівного землетрусу в Шеньсі, який ще називають Великим китайським землетрусом. Згідно з нинішніми підрахунками дослідників, магнітуда тодішніх підземних поштовхів становила 8,25 бала. Епіцентр залягав приблизно за 80 кілометрів на північний схід від міста Сіаня, столиці провінції Шеньсі. У деяких районах зони стихійного лиха загинуло понад дві третини мешканців. На сьогодні жоден інший землетрус не забрав стільки жертв, як той, що стався в XVI столітті в самому серці Китаю.